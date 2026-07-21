La cantante Isabel Aaiún cuenta en su Instagram el incendio de Brieva: “Me hubiera encantado estar en la celebración del Mundial, pero aquí el percal que tenemos es este”

La cantante Isabel Aaiún comparte la evolución del incendio en Brieva. (Montaje Infobae con imágenes de @isabelaaiunoficial/Instagram)

El incendio forestal declarado en Brieva (Segovia) continúa activo y fuera de control, por lo que mantiene a miles de vecinos preocupados y atentos a la evolución de las llamas, especialmente a los que pertenecen a alguno de los ocho municipios que han tenido que ser desalojados.

Es el caso de la cantante española Isabel Aaiún, que ha utilizado sus redes sociales para compartir cuál es la situación en esta zona de Castilla y León, una comunidad autónoma que se mantiene también en alerta por el fuego en Monsagro (Salamanca) y en La Mierla (Guadalajara), que avanza por la provincia de Soria.

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“Me habría encantado estar en la celebración del Mundial, pero aquí el percal que tenemos es este”, dice en uno de sus vídeos, mientras muestra a su espalda la gran humareda y el cielo teñido de naranja, mientras varios caballos a los que están desalojados siguen sus pasos. “Estamos pendientes porque el fuego cada vez está más cerca y no sabemos muy bien lo que va a pasar”.

Incendio de Brieva, Segovia (JCYL)

La cantante de grandes éxitos como Potra salvaje o El himno de mi peña explicaba que antes de celebrar la victoria de la Selección Española estaba la evolución del incendio en Brieva: “Lo primero es lo primero. Estamos muy preocupados por todos los pueblos desalojados y todos los animales que están en peligro en este incendio de Segovia”.

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En otra de sus publicaciones, la artista informó de que se encontraba entre los desalojados. “Hemos tenido que desalojar porque el fuego viene corriendo, viene muy rápido y aquí hay un montón de fincas con animales que no sabemos qué va a pasar. Estamos poniendo a salvo a todos los animales, tanto los míos como los de los ganaderos de la zona”.

Sin embargo, el rápido avance de las llamas complicó la situación: “Hemos tenido que soltar los caballos porque ha habido una arrancada del fuego que venía corriendo hacia la finca, hacia la zona donde estamos. Ahora los estamos buscando. Parece que ya se ha calmado un poco la cosa y los estamos buscando a ver por dónde andan”, explicaba. “Todavía hay por ahí bastante humo, pero parece que está todo un poco más controlado. El viento también se ha calmado”.

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El incendio forestal de La Mierla, Guadalajara, ha arrasado ya con más de 26.000 hectáreas. (Plan INFOCAM)

Ocho pueblos evacuados por el incendio de Brieva

En incendio en Brieva fue declarado en la tarde del lunes a las 15.29 horas y obligó a la Junta de Castilla y León a activar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), al considerarse el peligro para la población y los bienes de la zona.

Ante la simultaneidad de incendios y la exigencia del operativo, con fuegos en otras provincias de la comunidad y con el avance del de La Mierla, Castilla y León decidió declarar la Situación Operativa 1, lo que permite movilizar medios extraordinarios si la evolución lo requiere.

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El incendio de Brieva ha obligado a la evacuación de ocho núcleos de población: La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar, Tenzuela, Santo Domingo del Pirón y Carrascal de la Cuesta, cuyos vecinos han sido derivados a distintas localidades de la zona.