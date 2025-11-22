Katsu curry, la receta más completa y reconfortante del recetario japonés

Receta de katsu curry servido sobre un bol de arroz. (Adobe Stock)

¿Sabías que la cocina japonesa tiene su propia versión del curry? Esta mezcla de especias no es originaria de Japón, sino que llegó al archipiélago nipón a través de los británicos, quienes lo introdujeron desde la India cuando esta era parte de su imperio. A partir de ahí, esta receta se fue consolidando en la cocina nacional del país del sol naciente, hasta el punto de que, hoy, existen en las ciudades niponas múltiples cadenas de restaurantes centradas únicamente en este plato, convertido en un básico en la vida de muchos dentro y fuera del país.

Hoy prepararemos la versión más tradicional de este plato, la cual se basa en un tonkatsu (en japonés 豚カツ), una chuleta de cerdo de aproximadamente un centímetro de ancho que se empana en panko, el pan rallado japonés, se fríe y se trocea. No obstante, podemos preparar esta receta sustituyendo el cerdo por un filete de pollo (torikatsu en japonés), algo muy común en los restaurantes de influencia nipona que encontramos en España.

La salsa de curry japonés es el otro gran pilar de este plato, un acompañamiento lleno de sabor que, además, incluye algunas hortalizas y tubérculos como son la cebolla, la zanahoria o las patatas para una receta aún más completa. La prepararemos partiendo de un roux a base de harina y curry, convertido en una espesa salsa gracias al caldo. Para saltarnos el proceso, podemos optar por hacernos con unos cubos de curry, fáciles de encontrar en cualquier supermercado de comida asiática. Para que el plato sea completo, solo queda el carbohidrato, que en este caso es, casi siempre, una ración de arroz blanco cocido.

Receta de katsu curry

El katsu curry se compone de dos elementos principales: el tonkatsu (una chuleta de cerdo empanada y frita) y una espesa salsa de curry suave. El resultado es un plato reconfortante y sabroso, con un balance entre la cremosidad del curry y el crujiente de la carne. Utilizar curry en cubos japonés facilita el proceso, pero también se puede preparar la base desde cero.

Tiempo de preparación

Preparación total: 55 minutos

Preparación de ingredientes: 15 minutos.

Cocción de curry: 30 minutos.

Fritura del tonkatsu: 10 minutos.

Ingredientes

2 filetes de lomo de cerdo (aprox. 150 g cada uno).

Sal y pimienta al gusto.

Harina de trigo (suficiente para rebozar).

1 huevo batido.

Panko (pan rallado japonés).

Aceite vegetal (para freír).

2 cucharadas de aceite vegetal (para el curry).

1 cebolla grande picada en cubos.

2 zanahorias peladas y en rodajas.

2 patatas medianas peladas y en cubos.

2 dientes de ajo picados.

1 trozo de jengibre fresco (2 cm) picado.

3 cucharadas de curry japonés en polvo (o cubos de curry japonés tipo Golden Curry).

2 cucharadas de harina de trigo (para el curry).

2 cucharadas de salsa de soja.

1 cucharada de salsa Worcestershire.

1 cucharada de miel o azúcar.

700 ml de caldo de pollo o vegetal.

Sal y pimienta al gusto (para el curry).

Arroz blanco cocido (para servir).

Cebollino o perejil picado (opcional).

Cómo hacer katsu curry, paso a paso

Prepara el curry: Calienta 2 cucharadas de aceite en una olla a fuego medio y sofríe la cebolla hasta dorar (8-10 minutos). Añade el ajo y el jengibre; cocina 1 minuto. Incorpora las zanahorias y las patatas, mezcla bien. Espolvorea la harina y el curry en polvo; remueve para integrar. Vierte el caldo poco a poco, disolviendo todo para evitar grumos. Agrega la salsa de soja, Worcestershire y miel; mezcla y lleva a ebullición. Reduce el fuego y cocina 20-30 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y la salsa espese. Mientras tanto, prepara el tonkatsu: Salpimienta los filetes de cerdo. Pásalos por harina, luego por huevo y finalmente por panko, cubriéndolos completamente. Truco clave: Presiona el panko firmemente sobre la carne para asegurar un rebozado uniforme y crujiente. Calienta abundante aceite en una sartén a 170-180℃ y fríe los filetes 3-4 minutos por lado, hasta dorar. Escúrrelos sobre papel absorbente y córtalos en tiras. Para servir: Coloca una porción de arroz blanco en el plato, acomoda encima el tonkatsu en tiras y baña generosamente con el curry. Decora con cebollino o perejil si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones completas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 850 kcal aproximadamente.

Proteínas: 32 g.

Grasas: 35 g.

Hidratos de carbono: 98 g.

Fibra: 7 g.

Sodio: 1.400 mg.

Azúcares: 8 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El katsu curry se puede conservar refrigerado en un recipiente hermético hasta 2 días. Para mantener el rebozado del tonkatsu crujiente, es recomendable almacenar la carne y el curry por separado y recalentar justo antes de servir. No se recomienda congelar el tonkatsu ya frito para evitar que pierda textura.