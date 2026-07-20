Receta de tarta costrada soriana, el postre tradicional con hojaldre, crema pastelera y nata ideal para celebrar

Receta de costrada soriana, un postre tradicional perfecto para conquistar a tus invitdos (Flickr)

La costrada soriana es uno de los postres tradicionales más queridos de Castilla y León, una delicia perfecta para compartir en esas largas sobremesas de verano en las que los dulces se acompañan con café y conversación. La costrada es un milhojas de hojaldre formado por capas de nata y crema pastelera, un postre de presentación llamativa, un delicioso contraste de texturas y un sabor muy elegante.

En la provincia de Soria, es habitual encontrarlo en confiterías y pastelerías, aunque también podemos animarnos a hacerlo nosotros mismos en casa. Solo necesitaremos un hojaldre refrigerado (será más sencillo si lo compramos en el supermercado), nata montada y crema pastelera, tres elementos que superpondremos hasta formar una costrada perfecta.

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No se conocen con exactitud los orígenes de la tarta costrada de Soria, aunque se sabe que en un principio solo estaba rellena de crema pastelera y que fue con el tiempo que se ha ido introduciendo la nata. Existen alusiones a la costrada en dos periódicos sorianos, el ‘Avisador Numantino’ y el ‘Noticiero de Soria’ del año 1928, lo que nos da una idea del tiempo que este postre ha sido disfrutado por los sorianos. Hoy la replicamos en su versión más actual para conquistar a nuestros invitados con un postre único y muy tradicional.

Receta de costrada soriana

La costrada soriana se compone de varias capas de hojaldre intercaladas con abundante crema pastelera y nata montada. El secreto está en trabajar un hojaldre bien crujiente y una crema pastelera aromatizada con canela y limón, montando todo justo antes de servir para mantener la textura.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h 10 min Preparación activa: 30 min Cocción: 40 min



Ingredientes

4 láminas de hojaldre rectangulares refrigeradas

500 ml de nata para montar muy fría

4 cucharadas de azúcar glas

500 ml de leche entera

Piel de ½ limón

90 g de azúcar

1 rama de canela

3 yemas de huevo

50 g de maicena

Cómo hacer costrada soriana, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C. Extiende las láminas de hojaldre sobre papel de horno y pincha la superficie con un tenedor para evitar que suban en exceso. Hornea el hojaldre durante 15 a 20 min hasta que esté dorado y crujiente. Deja enfriar completamente antes de montar el postre. Para la crema pastelera: calienta la leche con la piel de limón y la rama de canela hasta que casi hierva. Retira del fuego y deja infusionar 5 min. En un bol, bate las yemas con el azúcar y la maicena. Cuela la leche infusionada y viértela poco a poco sobre la mezcla, removiendo constantemente. Vuelve a poner la mezcla al fuego suave y remueve sin parar hasta que espese y tenga textura de crema. Deja enfriar con film a piel. Monta la nata muy fría con las 4 cucharadas de azúcar glas, usando varillas eléctricas. Reserva en la nevera. Monta la costrada justo antes de consumirla para evitar que el hojaldre se humedezca: coloca una lámina de hojaldre en la base, extiende una capa gruesa de crema pastelera bien fría, cubre con otra lámina de hojaldre y encima una capa generosa de nata montada. Repite el proceso alternando crema y nata, rematando con una lámina de hojaldre. Espolvorea la superficie con azúcar glas justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 400 kcal aprox.

Proteínas: 5 g

Grasas: 27 g

Hidratos de carbono: 33 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La costrada soriana montada se mantiene en la nevera durante 24 horas. Si deseas conservarla más tiempo, guarda el hojaldre y los rellenos por separado y monta justo antes de servir.

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