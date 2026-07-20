España

Receta de tarta costrada soriana, el postre tradicional con hojaldre, crema pastelera y nata ideal para celebrar

Todas las confiterías y pastelerías de Soria ofrecen este tradicional milhojas, aunque también podemos animarnos a prepararlo nosotros mismos en casa

Guardar
Google icon
Receta de costrada soriana, un postre tradicional perfecto para conquistar a tus invitdos (Flickr)
Receta de costrada soriana, un postre tradicional perfecto para conquistar a tus invitdos (Flickr)

La costrada soriana es uno de los postres tradicionales más queridos de Castilla y León, una delicia perfecta para compartir en esas largas sobremesas de verano en las que los dulces se acompañan con café y conversación. La costrada es un milhojas de hojaldre formado por capas de nata y crema pastelera, un postre de presentación llamativa, un delicioso contraste de texturas y un sabor muy elegante.

En la provincia de Soria, es habitual encontrarlo en confiterías y pastelerías, aunque también podemos animarnos a hacerlo nosotros mismos en casa. Solo necesitaremos un hojaldre refrigerado (será más sencillo si lo compramos en el supermercado), nata montada y crema pastelera, tres elementos que superpondremos hasta formar una costrada perfecta.

PUBLICIDAD

No se conocen con exactitud los orígenes de la tarta costrada de Soria, aunque se sabe que en un principio solo estaba rellena de crema pastelera y que fue con el tiempo que se ha ido introduciendo la nata. Existen alusiones a la costrada en dos periódicos sorianos, el ‘Avisador Numantino’ y el ‘Noticiero de Soria’ del año 1928, lo que nos da una idea del tiempo que este postre ha sido disfrutado por los sorianos. Hoy la replicamos en su versión más actual para conquistar a nuestros invitados con un postre único y muy tradicional.

Receta de costrada soriana

La costrada soriana se compone de varias capas de hojaldre intercaladas con abundante crema pastelera y nata montada. El secreto está en trabajar un hojaldre bien crujiente y una crema pastelera aromatizada con canela y limón, montando todo justo antes de servir para mantener la textura.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 h 10 min
    • Preparación activa: 30 min
    • Cocción: 40 min

Ingredientes

  • 4 láminas de hojaldre rectangulares refrigeradas
  • 500 ml de nata para montar muy fría
  • 4 cucharadas de azúcar glas
  • 500 ml de leche entera
  • Piel de ½ limón
  • 90 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • 3 yemas de huevo
  • 50 g de maicena

Cómo hacer costrada soriana, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 °C. Extiende las láminas de hojaldre sobre papel de horno y pincha la superficie con un tenedor para evitar que suban en exceso.
  2. Hornea el hojaldre durante 15 a 20 min hasta que esté dorado y crujiente. Deja enfriar completamente antes de montar el postre.
  3. Para la crema pastelera: calienta la leche con la piel de limón y la rama de canela hasta que casi hierva. Retira del fuego y deja infusionar 5 min.
  4. En un bol, bate las yemas con el azúcar y la maicena. Cuela la leche infusionada y viértela poco a poco sobre la mezcla, removiendo constantemente.
  5. Vuelve a poner la mezcla al fuego suave y remueve sin parar hasta que espese y tenga textura de crema. Deja enfriar con film a piel.
  6. Monta la nata muy fría con las 4 cucharadas de azúcar glas, usando varillas eléctricas. Reserva en la nevera.
  7. Monta la costrada justo antes de consumirla para evitar que el hojaldre se humedezca: coloca una lámina de hojaldre en la base, extiende una capa gruesa de crema pastelera bien fría, cubre con otra lámina de hojaldre y encima una capa generosa de nata montada.
  8. Repite el proceso alternando crema y nata, rematando con una lámina de hojaldre.
  9. Espolvorea la superficie con azúcar glas justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 400 kcal aprox.
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 27 g
  • Hidratos de carbono: 33 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La costrada soriana montada se mantiene en la nevera durante 24 horas. Si deseas conservarla más tiempo, guarda el hojaldre y los rellenos por separado y monta justo antes de servir.

Temas Relacionados

PostresSoriaCastilla y LeónRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un reencuentro histórico en Zarzuela: la Selección se reúne con la familia real tras conquistar el Mundial ante Argentina

Apenas unas horas después de la victoria, los jugadores y el cuerpo técnico de La Roja han acudido al Palacio de la Zarzuela para compartir el triunfo con Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía

Un reencuentro histórico en Zarzuela: la Selección se reúne con la familia real tras conquistar el Mundial ante Argentina

Resultados ganadores del Super Once del 20 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 20 julio

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Julio Martínez Sola asegura que José Luis Rodríguez Zapatero le llamó desde “un número oculto” y le trasladó que su intervención podría ayudar a la aerolínea a acceder a financiación pública

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Caminar con las manos detrás de la espalda revela detalles del estado de ánimo, según la psicología

El lenguaje corporal puede ser símbolo de algunos aspectos emocionales como introspección, concentración, confianza o calma emocional

Caminar con las manos detrás de la espalda revela detalles del estado de ánimo, según la psicología

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 20 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 20 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

ECONOMÍA

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

DEPORTES

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección comienza su recorrido por Madrid para darse un baño de masas: de la Zarzuela a Cibeles pasando por La Moncloa

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección comienza su recorrido por Madrid para darse un baño de masas: de la Zarzuela a Cibeles pasando por La Moncloa

“¡Oh Ferran!”: de “ser muy criticado” durante el Mundial 2026 a vestirse de Iniesta y dar la segunda estrella a España

La emotiva carta de Iñaki Williams a su hermano Nico después de ganar el Mundial: “Has puesto nuestro apellido en el infinito”

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial: del tatuaje de Cucurella a los cambios de look de Lamine o Ferrán

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella