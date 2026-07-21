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La innovadora terapia contra el cáncer de ovario que convierte al cuerpo en una “fábrica de anticuerpos”

La tecnología podría facilitar el acceso a tratamientos más duraderos y personalizados contra múltiples dianas tumorales de forma simultánea

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El doctor Pratik Bhojnagarwala en el laboratorio del Instituto Wistar (Instituto Wistar)
El doctor Pratik Bhojnagarwala en el laboratorio del Instituto Wistar (Instituto Wistar)

Un nuevo tratamiento basado en ADN sintético es capaz de convertir al propio organismo en una “fábrica” de anticuerpos, una estrategia que podría simplificar y abaratar la inmunoterapia contra el cáncer de ovario. La terapia, diseñada por el Vaccine and Immunotherapy Center del Wistar Institute (Estados Unidos), produce de forma sostenida estos anticuerpos durante más de 300 días tras una única administración y mejora el control del tumor frente a las terapias convencionales.

El estudio, liderado por el Vaccine and Immunotherapy Center del Wistar Institute (Filadelfia) y en la revista Molecular Therapy, presenta una plataforma denominada synDNA, diseñada para que las células musculares fabriquen directamente anticuerpos de última generación. Según los autores, la tecnología podría facilitar el acceso a tratamientos más duraderos, personalizados y capaces de actuar contra múltiples dianas tumorales de forma simultánea.

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El objetivo del estudio era resolver dos de las principales limitaciones de los anticuerpos bispecíficos activadores de células T: su escasa permanencia en la sangre y la compleja fabricación industrial de estas proteínas, un proceso costoso que dificulta su aplicación clínica. Para ello, los investigadores diseñaron plásmidos de ADN que contienen las instrucciones necesarias para que las células musculares produzcan estos anticuerpos una vez administrados mediante inyección. Los anticuerpos se ensamblan dentro del organismo mediante una arquitectura molecular conocida como “knob-into-hole”, que favorece la unión correcta de sus dos cadenas y reduce la formación de estructuras defectuosas.

cáncer de ovario, ovarios
(Freepik)

Los resultados mostraron que los nuevos anticuerpos solo se formaban cuando ambas cadenas necesarias estaban presentes, lo que minimizó la aparición de productos no funcionales. Además, la plataforma presentó varias ventajas frente a los BTEs convencionales.

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Protección frente al cáncer de ovario durante más de 300 días

Tras una única administración de ADN, los niveles de anticuerpos permanecieron elevados en ratones durante más de 300 días, muy por encima de las tres o cuatro semanas habituales de estas terapias. En modelos de cáncer humano, el control del crecimiento tumoral fue 2,5 veces superior al obtenido con los anticuerpos tradicionales, mientras que la combinación terapéutica redujo el tamaño de los tumores hasta tres veces.

En muestras de sangre de pacientes con cáncer de ovario, los nuevos anticuerpos activaron con fuerza los linfocitos T y favorecieron la destrucción de células tumorales, incluso en pacientes previamente tratados con quimioterapia o con enfermedad recurrente.

Los investigadores concluyen que sus resultados demuestran, por primera vez, que una plataforma de administración de ADN puede ensamblar anticuerpos bispecíficos complejos directamente dentro del organismo, manteniendo una producción sostenida y potencialmente más accesible.

Investigadores de la Universidad de Granada han descubierto un compuesto natural en la cebolla que demuestra ser eficaz para reducir los tumores de colon. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y prebióticas, este compuesto puede inhibir la proliferación de células cancerosas y reequilibrar la microbiota intestinal.

Una nueva forma de combatir el cáncer

Si estos resultados se confirman en humanos, la tecnología podría transformar la forma de administrar anticuerpos terapéuticos. En España, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que 3.767 mujeres desarrollarán este tipo de cáncer en 2026.

En lugar de fabricar las proteínas en instalaciones especializadas y administrarlas repetidamente al paciente, bastaría con suministrar el ADN que contiene las instrucciones para producirlas.

Este enfoque reduciría la dependencia de procesos industriales complejos y de cadenas de frío, además de facilitar el diseño de tratamientos personalizados adaptados al perfil molecular de cada tumor. La plataforma también podría ampliarse para generar anticuerpos dirigidos a otras células del sistema inmunitario, como los linfocitos NK, y explorar aplicaciones en otros tipos de cáncer e incluso en enfermedades infecciosas.

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