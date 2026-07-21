El pueblo donde mejor se come de la costa de Cádiz, famoso por sus atardeceres y su atún rojo: “Pasear por su puerto es una experiencia en sí misma”

Atardecer en el puerto de Barbate, Cádiz (Flickr / Helfhot)

Si recorremos España por sus costas, trazando su contorno de norte a sur y de este a oeste, encontramos pueblos de una belleza extraordinaria, una calma extrema y una oferta gastronómica digna de los paladares más exigentes. En algunos de ellos, la excelencia del buen producto se combina con la historia de sus tabernas tradicionales y la originalidad de sus restaurantes de autor, dando como resultado destinos únicos para disfrutar en lo culinario.

Uno de los pueblos que rellena todas las anteriores casillas es Barbate, una localidad pesquera que ha hecho del mar su modo de vida. Rodeado de impresionantes playas y de parques naturales, este pueblo es uno de los destinos más deseados de la provincia de Cádiz, un enclave único por su historia, su naturaleza y su oferta culinaria. Así lo reafirma nada menos que la Guía Michelin, que lo incluye en su lista de ‘Los 10 pueblos costeros más gourmets de España’.

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“A sus espectaculares atardeceres en la playa se suman la Costa Trafalgar, con su mítico faro, testigo de la batalla nacional de 1805, y el impresionante Parque Natural de La Breña, un paraíso natural que supera las 5.000 hectáreas”, explica la guía gastronómica sobre este enclave. “Pasear al amanecer por su puerto pesquero, mientras se celebra la subasta del pescado recién capturado, es una experiencia en sí misma. Igual que lo es probar la joya local: el atún rojo de almadraba”.

Playa de Caños de Meca, en Cádiz (Shutterstock España).

En efecto, el centro de la oferta culinaria de Barbate se encuentra en su atún rojo de almadraba. Un producto de gran calidad que ha puesto a la localidad en el mapa como referente en el sector pesquero. La almadraba, un arte de pesca milenario, lleva practicándose en la zona desde hace siglos, un ritual que se repite cada año frente a las costas de Barbate entre abril y junio.

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Con este método de la época prerromana, el atún se captura mediante un entramado de redes situado a pocas millas de la costa, cuya función es la captura de los ejemplares que pasan por el Estrecho de Gibraltar a desovar hacia el Mediterráneo. Los almadraberos han extraído así, desde hace más de 3.000 años, el oro rojo del mar, convirtiendo su actividad en un modo de vida y en una cultura propia que forma parte del ADN de la vida en Barbate.

Atún rojo salvaje de almadraba de Barbate (Adobe Stock)

Los templos del atún en Barbate

Si tenemos que elegir un único lugar para disfrutar del atún en todo su esplendor, tendríamos que acudir a El Campero (Av. Constitución, Loc 5C), el templo por excelencia de este pescado en Barbate. Este local, el primero destinado en cuerpo y alma a este producto, fue inaugurado por el cocinero Pepe Melero en 1994 y se ha convertido en un paraíso para los amantes del atún rojo salvaje de almadraba.

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Ya sea a través de su carta, de las tapas que se sirven en su bar o de su menú degustación, Susurro de los Atunes, aquí podemos descubrir cada corte y matiz del atún. Una dedicación que ha sido reconocida por la Guía Michelin y también por la Repsol y que se ha replicado en la ciudad de Madrid con la reciente apertura de un restaurante hermano.

Platos con atún del restaurante El Campero, en Barbate (Cedida)

Más allá de este clásico, existen otros lugares donde disfrutar del atún en toda su excelencia. Uno de ellos es la Peña El Atún (C. Ancha, 39), también llamado Club de Pesca Deportiva ‘El Atún’, un local que lleva más de 30 años ofreciendo a sus clientes sus elaboraciones con salazones, tostas, guisos y pescados.

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Se sale algo más de la tradición el restaurante Variopinto (Edificio Trafalgar, P.º Marítimo), en pleno paseo marítimo de Barbate, un local ideal para disfrutar de las impresionantes vistas a la costa atlántica. Además de algún clásico como la tosta de lomo en manteca, este gastrobar ofrece platos originales con productos de la zona, una carta no muy amplia que completan con sugerencias del día según producto de temporada.

Otro clásico de la zona es el Bar Camarón (Av. de la Mar, 57B), un tabanco que es pura esencia de Barbate y donde podemos pedir una buena tortilla de camarones o una ración de atún encebollado. Se suma a la lista el quiosco marinero Bar Paquete (Av. de la Mar, 138), frente al mismo puerto, con especialidades como la tapa de morena en adobo, los salmonetes fritos o el choco.

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