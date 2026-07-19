¿Qué hace la gente en España el domingo de la final del Mundial 2026 si no está viendo el partido? A la caza de los españoles que ‘pasan’ del fútbol

La Gran Vía de Madrid durante el partido de la final del Mundial de 2010 (Santiago Vaquero, Montaje Infobae)

La pandemia del covid-19 dejó imágenes escalofriantes e inéditas. La ausencia del tráfico y las calles vacías se apoderaron de las calles españolas. Pero aunque fueron tan sorprendentes, existe un precedente no tan lejano en el tiempo que nos dejó unos fotogramas similares: la final del Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando España ganó por primera vez el torneo.

Esa noche, 17 millones de españoles dejaron todo de lado para apoyar a La Roja, que dio todo hasta el minuto 116 en el campo contra Países Bajos. La concentración de todos frente a las pantallas dejó igualmente imágenes de negocios y calles vacías. De todo esto tenemos pruebas y una gran documentación a día de hoy gracias a un equipo de 350 fotógrafos y voluntarios que durante los minutos en que España se disputaba la gran final.

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Aquel experimento de 2010 derivó en un exitoso libro benéfico en favor de Save The Children, apoyado por la Caja Mediterráneo y con la colaboración de firmas y maestros de la comunicación y el arte como Eduardo Galeano, Elías Querejeta, Enrique Meneses y Juan Ramón Lucas. El libro, que se vendió por 18 euros, capturó cerca de 1000 instantáneas de autopistas vacías, metros silenciosos y playas desiertas y fue presentado en Madrid junto al entonces seleccionador Vicente del Bosque.

Ahora, 16 años después, España vuelve a jugarse una final en un Mundial y Pepo Jiménez, el fotógrafo que llevó a cabo ese proyecto, ha anunciado que este domingo 19 busca registrar, mediante vídeos y relatos, lo que ocurre en los rincones del país que el fútbol deja vacíos. Así, aquellos desinteresados en el balón, pero curiosos por los momentos históricos, pueden tener la oportunidad de retratar un país insólito y desierto.

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Los aficionados españoles celebran tras el partido la clasificación de España para la final del Mundial (REUTERS/Susana Vera)

La normalidad dentro de la anomalía

“Si una masa se desplaza, está dejando un vacío inédito en algún lado”, explica Jiménez al recordar los cimientos de la propuesta. Para la final de este domingo, el proyecto invita a cualquier ciudadano que decida no ver el partido a grabarse haciendo lo que haría un domingo cualquiera. Un paseo por calles despobladas, un turno de trabajo solitario o la quietud de una terraza vacía son escenarios ideales para el documental. Los participantes podrán registrar material desde el amanecer del domingo 19 hasta la madrugada del lunes 20 de julio, capturando el pulso de la calma.

La organización insiste en que el fútbol no es el protagonista, sino los huecos que su ausencia genera. De este modo, se buscan miradas originales sobre el médico que atiende unas urgencias inusualmente tranquilas, el agricultor que riega su cosecha ajeno al partido, el camarero de un bar sin clientes, el pastor en el monte o el vigilante nocturno de una fábrica. Y “si tu historia habla de soledad, mejor todavía”, afirma Jiménez, ya que la soledad no deseada será uno de los hilos conductores de la película y el foco de la causa solidaria que se apoyará esta vez mediante patrocinios.

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Para participar, los organizadores han establecido unas pautas técnicas muy sencillas pero estrictas. Los voluntarios pueden grabar vídeos (con o sin sonido) de entre 30 segundos y 3 minutos en formato horizontal y con una calidad mínima de 1080p. Las imágenes deben enviarse limpias, tal y como salen del móvil o la cámara, estando totalmente prohibido el uso de edición, retoques o herramientas de inteligencia artificial. También es posible enviar hasta un máximo de cinco fotografías, con un límite de dos clips por persona. Además, se solicita evitar grabar a personas identificables ajenas al proyecto y nombrar los archivos bajo la fórmula de ‘ciudad_tunombre.mp4′.

El pase de España a la final del Mundial fue visto por 13,1 millones de telespectadores por La 1 (Europa Press)

Aunque no es obligatorio inscribirse previamente para enviar el material, la organización necesita alcanzar un primer objetivo de al menos 100 personas apuntadas para desplegar la infraestructura técnica necesaria. De esta forma, los interesados pueden registrar su correo electrónico en la web oficial para recibir un recordatorio a primera hora del domingo o escribir directamente a spainfantasma@gmail.com para proponer colaboraciones o patrocinios.

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