La selección española jugará la final del Mundial 2026 con la equipación principal

Los jugadores de la selección española en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

España tiene esta noche una cita con la historia. Tiene la posibilidad de volver a coser una estrella en su pecho, igual que lo hizo aquel verano de 2010 en Sudáfrica. Fueron otros jugadores quienes entonces consiguieron una gesta histórica de siempre. Este domingo 19 de julio, una nueva generación de futbolista tiene la posibilidad de volver a alcanzar la gloria. Enfrente una Argentina con un mismo sueño, luchará por ser ellos quienes levanten la copa.

Desde aquel logro han pasado dieciséis años. En este tiempo, nuevas generaciones de futbolistas y aficionados han crecido con el recuerdo de aquel gol que definió una era y transformó para siempre el panorama deportivo nacional. Ese que firmó Andrés Iniesta. Ahora, la responsabilidad recae sobre la plantilla dirigida por Luis de la Fuente, quien buscará replicar aquel hito. Serán ellos quienes podrán volver a coser la segunda estrella al pecho y volver a traer la gloria a todo un país.

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La expectación no solo gira en torno al resultado deportivo, sino también a todos los aspectos que rodean la final, como la equipación que utilizarán los jugadores de La Roja. Muchos aficionados están atentos a este detalle, ya que la camiseta y los colores que visten los futbolistas en un encuentro tan significativo forman parte del imaginario colectivo. Para este partido, la selección española lucirá su tradicional camiseta roja, una prenda que se inspira en los colores de la bandera de España y que ya fue utilizada por el equipo durante la histórica victoria de 2010.

Los jugadores de la Selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La elección de la equipación no es casualidad. La camiseta blanca, que ha acompañado a la Selección Española en algunos de los partidos de este campeonato, ha sido bien recibida por los aficionados. Sin embargo, al jugar como local en la final, el equipo podrá lucir su primera equipación, lo que permitirá a los espectadores reconocer fácilmente a los jugadores desde cualquier punto del estadio o a través de las retransmisiones televisivas. El atuendo se completa con los tradicionales pantalones azules, una combinación diseñada por Adidas que incluye detalles originales y distintivos, y que busca mantener una línea de continuidad con la imagen histórica de la selección.

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La equipación de Argentina

En paralelo, la selección argentina también se presentará con su clásica indumentaria albiceleste, que representa los colores de la bandera de su país y que es reconocida en todo el mundo. Así, el partido ofrecerá un contraste visual y simbólico entre dos equipos con profundas raíces futbolísticas y una gran historia internacional.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

La cita está programada para este domingo 19 de julio a las 21:00 horas en horario peninsular. En ese momento, La Roja saltará al campo con un único objetivo. El encuentro se presenta especialmente difícil, dado el alto nivel competitivo del rival. Por ello, las expectativas y la presión sobre los jugadores españoles son máximas, y el país entero sigue de cerca cada movimiento y decisión del equipo técnico. La final del Mundial 2026 representa una oportunidad única para volver a hacer historia y consolidar el legado de La Roja. La emoción se vive dentro y fuera del campo, con seguidores que esperan ver a su selección levantar la copa y celebrar un nuevo capítulo dorado en la historia del fútbol español.

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