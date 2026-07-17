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¿Por qué las mejores ideas surgen en la ducha? La ciencia tiene la respuesta

Investigadores de Harvard y la Universidad de Northwestern identificaron el mecanismo cerebral que explica por qué la relajación favorece la creatividad espontánea. Qué otros hábitos cotidianos pueden estimular ese mismo proceso

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Gotas de agua visibles en primer plano con una silueta borrosa de la cabeza y parte del hombro de una persona al fondo.
La Harvard Medical School explicó que la red neuronal por defecto se activa cuando la mente no se concentra en tareas específicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de ideas creativas en momentos inesperados, como durante la ducha, tiene una base científica respaldada por investigaciones en centros de Estados Unidos y Europa. Esta experiencia, común a personas de diferentes culturas y edades, ha sido objeto de análisis en el campo de la neurociencia y la psicología.

Especialistas de la Harvard Medical School han explicado que estos episodios de creatividad espontánea están vinculados al funcionamiento de la llamada red neuronal por defecto, que se activa cuando la mente no se concentra en tareas específicas. Según publicaciones recogidas por The New York Times, este estado mental facilita que el cerebro “combine recuerdos, sensaciones previas y datos dispersos para generar nuevas ideas o soluciones inesperadas, fuera de la presión de la rutina diaria”.

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Investigadores de la Universidad de Northwestern han resaltado en sus estudios que la creatividad suele intensificarse en contextos de relajación, donde las actividades automáticas —como ducharse, caminar o incluso lavar los platos— permiten a la mente vagar libremente.

Los expertos estadounidenses sostienen que “la capacidad de encontrar respuestas originales aumenta cuando el cerebro alterna entre momentos de concentración intensa y pausas en las que la atención se dispersa”. Este fenómeno ha sido ratificado en experimentos donde se observaron mayores niveles de creatividad en individuos que se encontraban en estados de reposo mental, en comparación con quienes estaban bajo presión o muy enfocados en un problema concreto.

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La ciencia detrás de las ideas en la ducha

Una mujer se ducha bajo el chorro de agua de una regadera. Hay vapor de agua en el ambiente.
La red neuronal por defecto facilita que el cerebro combine recuerdos, sensaciones previas y datos dispersos para generar nuevas ideas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red neuronal por defecto es un sistema cerebral que se activa cuando la mente se encuentra en reposo y no enfocada en tareas concretas. Según investigaciones citadas por Real Simple, este estado mental favorece la generación de conexiones nuevas entre ideas y recuerdos, permitiendo que surjan soluciones innovadoras o pensamientos originales.

En ese tono, expertos de la Harvard Medical School señalaron que “la red neuronal por defecto es fundamental para la creatividad espontánea y la resolución de problemas”. Asimismo, el entorno seguro y repetitivo de la ducha facilita que la mente se relaje y, al mismo tiempo, se mantenga lo suficientemente activa para combinar ideas de forma novedosa.

Otra explicación proviene de la Universidad de Northwestern, donde investigadores han estudiado el papel de la relajación en la creatividad. Según los especialistas estadounidenses, “los momentos de baja presión y distracción leve aumentan la probabilidad de tener ‘insights’ o revelaciones creativas”. Las duchas, junto a paseos tranquilos o tareas domésticas simples, crean condiciones óptimas para que el cerebro asocie conceptos de manera libre.

Técnicas para generar más ideas fuera de la rutina

Vista lateral de una persona duchándose con vapor en una cabina de cristal, con el cabezal de la ducha y una toalla limpia colgando a la derecha.
La Universidad de Northwestern señaló que la creatividad aumenta en contextos de relajación como la ducha, las caminatas y las tareas domésticas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos expertos sugieren que es posible potenciar la creatividad y aumentar la frecuencia de estos momentos de inspiración aplicando ciertos hábitos en la vida cotidiana. Los investigadores de la Universidad de Northwestern recomiendan alternar periodos de concentración profunda con episodios de descanso o actividades automáticas, como ducharse, caminar o realizar tareas repetitivas. Esta alternancia favorece que la red neuronal por defecto se active y que el cerebro procese la información de manera más flexible.

La Harvard Medical School aconseja mantener una actitud de apertura y curiosidad, evitando la presión excesiva sobre la búsqueda de ideas: “La creatividad florece cuando la mente no está sometida a estrés ni a expectativas desmedidas”, al tiempo que añade que llevar un cuaderno o un dispositivo para registrar ideas inmediatamente después de la ducha puede ayudar a no olvidar los pensamientos valiosos surgidos en ese estado de relajación.

Otra estrategia es variar las rutinas diarias, lo que puede estimular el cerebro a establecer conexiones novedosas. Cambiar el horario de la ducha, probar diferentes actividades físicas o explorar nuevos entornos pueden contribuir a que el cerebro salga del piloto automático y aumente la probabilidad de generar percepciones originales.

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