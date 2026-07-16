España

Detenido el presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela (Madrid): la Guardia Civil encuentra “material sospechoso” entre sus pertenencias

El fuego mantiene activado el nivel 2 del Plan INFOMA y ha obligado a confinar a unas 2.000 personas y evacuar a más de un centenar de vecinos

Guardar
Google icon
Detenido el presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela (Madrid). (EFE)
Detenido el presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela (Madrid). (EFE)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable del incendio forestal declarado en Lozoyuela (Madrid), un fuego que mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) y que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado la detención desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela. Según ha explicado, los agentes localizaron al sospechoso después de que varios vecinos alertaran de que una persona estaba huyendo por las inmediaciones del incendio.

PUBLICIDAD

Una persona que estaba huyendo y, tras un aviso por parte de los vecinos, la Guardia Civil ha dado con él. Estaba por las inmediaciones, ha huido y se le ha capturado”, ha señalado Martín, que ha añadido que el detenido cuenta con antecedentes por hechos similares. Según recoge Europa Press, el delegado del Gobierno ha indicado además que entre las pertenencias del arrestado se encontró “material” sospechoso que podría estar relacionado con el origen del fuego.

Vista aérea de la enorme columna de humo y las llamas del incendio forestal declarado en el municipio de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid. (Bomberos Forestales CM)

Más de 2.000 personas confinadas

El incendio se declaró alrededor de las 16.00 horas entre Mangirón, Cinco Villas y Buitrago de Lozoya. Ante el avance de las llamas, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 activó la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA y envió un aviso ES-Alert a los vecinos de la zona, recomendando permanecer en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas.

PUBLICIDAD

La evolución del incendio ha provocado el confinamiento de unas 2.000 personas y el desalojo preventivo de más de un centenar de vecinos. Además, un campamento de verano con alrededor de 50 menores tuvo que ser evacuado para garantizar su seguridad ante el avance de las llamas. Además, el Ayuntamiento habilitó el polideportivo municipal como espacio de acogida para los vecinos que pudieran necesitar abandonar sus hogares.

En las labores de extinción trabajan 28 dotaciones terrestres y nueve medios aéreos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a agentes forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y Cruz Roja. El operativo trata de controlar el avance del fuego, especialmente en la zona del Cerro de Cinco Villas, una zona de pinares situada en el municipio de Puentes Viejas.

Los equipos de emergencia centran sus esfuerzos en evitar que las llamas alcancen las dehesas cercanas y los núcleos urbanos próximos. El delegado del Gobierno ha reconocido que el incendio todavía no se encuentra estabilizado y ha apuntado a las condiciones meteorológicas como un factor clave para poder avanzar en los trabajos de control y extinción.

Vista aérea de la enorme columna de humo y las llamas del incendio forestal declarado en el municipio de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid. (Bomberos Forestales CM)

El fuego también ha obligado a establecer restricciones de tráfico en varios puntos de la zona. Permanece cortada la salida 69 de la autovía A-1 Madrid-Burgos, además de varios tramos de las carreteras M-126, M-127 y M-135. El Consorcio Regional de Transportes ha informado de posibles retrasos en varias líneas de autobuses interurbanos debido a las incidencias registradas.

La Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Por su parte, Cruz Roja de la Comunidad de Madrid ha activado sus equipos de Socorros y Emergencias para atender las necesidades de la población afectada y ha desplegado recursos para suministrar agua y bebidas frías.

Mientras continúan las labores de extinción, las autoridades han pedido a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios por la zona afectada, sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y consulten los canales oficiales para conocer la evolución del incendio.

Temas Relacionados

MadridComunidad de MadridSucesosSucesos EspañaIncendiosÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 julio

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 julio

Comprobar la Lotería Nacional de España: el número ganador de este sábado 11 de julio

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Comprobar la Lotería Nacional de España: el número ganador de este sábado 11 de julio

EuroDreams: estos son los ganadores del sorteo del 13 de julio

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: estos son los ganadores del sorteo del 13 de julio

Carlos Alcaraz tuvo un romance en Miami con Victoria Iglesias, una de las gemelas de Julio Iglesias, meses antes de sus imágenes con otra chica en Nápoles

Según ‘Vanitatis’, el tenista se ha estado viendo con varias chicas, pero actualmente no busca una relación estable

Carlos Alcaraz tuvo un romance en Miami con Victoria Iglesias, una de las gemelas de Julio Iglesias, meses antes de sus imágenes con otra chica en Nápoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

DEPORTES

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

¿Cuánto valen las plantillas de las dos mejores selecciones del mundo? De una Argentina liderada por Messi a la España comandada por Lamine Yamal

Lamine Yamal y Pedro Porro entre algodones: se entrenan al margen del equipo tan solo tres días antes de la final del Mundial

El lío del Atlético de Madrid: campeón y subcampeón del Mundial 2026, pero el primero en volver a la rutina de LaLiga

Luis de la Fuente, de encontrar trabajo en la Federación con un anuncio en el periódico a llevar a España a la final del Mundial 2026