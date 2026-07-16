Detenido el presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela (Madrid): la Guardia Civil encuentra “material sospechoso” entre sus pertenencias

Detenido el presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela (Madrid). (EFE)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable del incendio forestal declarado en Lozoyuela (Madrid), un fuego que mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) y que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado la detención desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela. Según ha explicado, los agentes localizaron al sospechoso después de que varios vecinos alertaran de que una persona estaba huyendo por las inmediaciones del incendio.

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“Una persona que estaba huyendo y, tras un aviso por parte de los vecinos, la Guardia Civil ha dado con él. Estaba por las inmediaciones, ha huido y se le ha capturado”, ha señalado Martín, que ha añadido que el detenido cuenta con antecedentes por hechos similares. Según recoge Europa Press, el delegado del Gobierno ha indicado además que entre las pertenencias del arrestado se encontró “material” sospechoso que podría estar relacionado con el origen del fuego.

Vista aérea de la enorme columna de humo y las llamas del incendio forestal declarado en el municipio de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid. (Bomberos Forestales CM)

Más de 2.000 personas confinadas

El incendio se declaró alrededor de las 16.00 horas entre Mangirón, Cinco Villas y Buitrago de Lozoya. Ante el avance de las llamas, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 activó la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA y envió un aviso ES-Alert a los vecinos de la zona, recomendando permanecer en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas.

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La evolución del incendio ha provocado el confinamiento de unas 2.000 personas y el desalojo preventivo de más de un centenar de vecinos. Además, un campamento de verano con alrededor de 50 menores tuvo que ser evacuado para garantizar su seguridad ante el avance de las llamas. Además, el Ayuntamiento habilitó el polideportivo municipal como espacio de acogida para los vecinos que pudieran necesitar abandonar sus hogares.

En las labores de extinción trabajan 28 dotaciones terrestres y nueve medios aéreos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a agentes forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y Cruz Roja. El operativo trata de controlar el avance del fuego, especialmente en la zona del Cerro de Cinco Villas, una zona de pinares situada en el municipio de Puentes Viejas.

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Los equipos de emergencia centran sus esfuerzos en evitar que las llamas alcancen las dehesas cercanas y los núcleos urbanos próximos. El delegado del Gobierno ha reconocido que el incendio todavía no se encuentra estabilizado y ha apuntado a las condiciones meteorológicas como un factor clave para poder avanzar en los trabajos de control y extinción.

Vista aérea de la enorme columna de humo y las llamas del incendio forestal declarado en el municipio de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid. (Bomberos Forestales CM)

El fuego también ha obligado a establecer restricciones de tráfico en varios puntos de la zona. Permanece cortada la salida 69 de la autovía A-1 Madrid-Burgos, además de varios tramos de las carreteras M-126, M-127 y M-135. El Consorcio Regional de Transportes ha informado de posibles retrasos en varias líneas de autobuses interurbanos debido a las incidencias registradas.

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La Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Por su parte, Cruz Roja de la Comunidad de Madrid ha activado sus equipos de Socorros y Emergencias para atender las necesidades de la población afectada y ha desplegado recursos para suministrar agua y bebidas frías.

Mientras continúan las labores de extinción, las autoridades han pedido a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios por la zona afectada, sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y consulten los canales oficiales para conocer la evolución del incendio.

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