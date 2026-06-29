Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

No es uno de los tumores más frecuentes, pero sí de los más agresivos. El cáncer de ovario es una enfermedad más frecuente en las mujeres postmenopáusicas cuya supervivencia a 5 años ronda el 45 %, en parte por la dificultad de su diagnóstico en las fases más precoces, pero también por su resistencia a la quimioterapia.

Un nuevo estudio de la Michigan State University ha identificado cómo el cáncer de ovario se vuelve resistente a la quimioterapia, al mismo tiempo que ha señalado una vía para revertir ese proceso. El estudio, publicado en Cell Reports, demuestra que bloquear una proteína concreta puede ser clave para mejorar la supervivencia de esta enfermedad. En España, 3.767 mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer de ovario en 2026, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

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La investigación se centra en el cisplatino, un quimioterápico descubierto en esa misma universidad en 1965 que sigue entre los tratamientos de referencia frente al cáncer de ovario y otros tumores. En modelos de laboratorio, eliminar la proteína TPPP3 ha restaurado de forma significativa la sensibilidad de las células cancerosas al fármaco.

El estudio describe un mecanismo que va más allá de la explicación clásica del cisplatino. Se sabía desde hace tiempo que este medicamento daña el ADN de las células tumorales, pero el trabajo muestra que también altera los microtúbulos, la estructura interna de la que dependen las células para mantenerse vivas. Las células cancerosas se adaptan a la quimioterapia modificando su estructura interna, cuyo ajuste les permite sobrevivir y acabar resistiendo al tratamiento.

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Actuar contra una proteína que protege las células cancerosas

En el centro de ese proceso está la proteína TPPP3, sigla de tubulin polymerization promoting protein 3. Los investigadores han observado que las células con niveles más altos de esta proteína estabilizan mejor su andamiaje interno y resisten con más eficacia los efectos del cisplatino o del carboplatino, otro fármaco que intenta destruir esa misma estructura.

Además, las pacientes con niveles más bajos de TPPP3 han vivido más tiempo y han respondido mejor al tratamiento, mientras que la pérdida de esa proteína ha devuelto sensibilidad al cisplatino en los modelos analizados. Por ello, TPPP3 actúa como un escudo protector para las células cancerosas.

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Investigadores de la Universidad de Granada han descubierto un compuesto natural en la cebolla que demuestra ser eficaz para reducir los tumores de colon. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y prebióticas, este compuesto puede inhibir la proliferación de células cancerosas y reequilibrar la microbiota intestinal.

La clave está en el “código” de la tubulina

La investigación sostiene que las células tumorales no se limitan a reparar el daño en el ADN. También pueden reprogramar lo que los científicos llaman el “código” de la tubulina, un conjunto de cambios estructurales que estabiliza los microtúbulos y favorece la supervivencia celular bajo estrés. Ese desplazamiento del foco, del ADN a la arquitectura física de la célula cancerosa, abre la posibilidad de mejorar terapias ya existentes en lugar de sustituirlas.

La publicación señala que el siguiente paso pasa por convertir estos resultados en estrategias terapéuticas concretas. Los investigadores trabajan ya en el desarrollo de fármacos dirigidos contra TPPP3 y en evaluar si la proteína puede utilizarse como biomarcador para identificar a las pacientes con riesgo de desarrollar resistencia.

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Las implicaciones pueden extenderse además a los efectos adversos del tratamiento. Como los microtúbulos son esenciales en muchas células sanas, este trabajo puede ayudar a entender mejor algunas de las toxicidades más habituales de la quimioterapia, entre ellas el daño nervioso, la caída del cabello y la pérdida de audición.