El Gobierno difundió un anticipo del video por el Día de la Memoria e insistió con la idea de “la historia completa”

El Gobierno publicó un adelanto del video que preparó para conmemorar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, insistiendo con "conocer la memoria completa"

En un nuevo aniversario por el último golpe cívico-militar en Argentina que derrocó a Isabel Perón y hundió al país en el período más sangriento de la historia, el Gobierno anticipó una pequeña parte del video que difundirá este martes 24 de marzo por Youtube. El material en el que estaban trabajando desde hace unos días busca profundizar, como en ocasiones anteriores, sobre el discurso que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.

La filmación fue compartida a través de la cuenta de la Casa Rosada, acompañada por un breve texto: “Mañana (hoy) se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”. De esta manera, la administración de Javier Milei volvió a insistir con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.

Tal como lo había anticipado una fuente Infobae, la edición de este año tiene como principales protagonistas a hijos de desaparecidos entre 1976 y 1983, con la idea de que presenten su voz para reforzar el mensaje. “Que cuenten la verdad”, precisaron.

El fragmento que encabeza esta nota dura apenas 1.27 minutos. Comenzó a circular este lunes y resaltó en el plano inicial la palabra “completa”, en color bordó. Mirian Fernández es una de las nietas 127 recuperada que habla en la grabación y en donde afirma que “para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”. Añade que la sociedad creyó un relato que no fue real".

El video que difundió la Casa Rosada sobre un nuevo aniversario del último Golpe Militar en el país

Además de Fernández, aparece el testimonio del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “Una noche fue secuestrado por el ERP. Esa noche hubo heridos y muertos. De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año, 372”, relató y concluyó: “Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo”.

Al cumplirse 50 años del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, las autoridades nacionales publicarán el mensaje a las 9 horas en la plataforma Youtube. Según informaron en esta ocasión el video no estará encabezado por el filósofo Agustín Laje, quien lidera la Fundación Faro, sino que la decisión fue sumar “caras nuevas” con el objetivo de no repetir figuras ya expuestas en producciones anteriores. La realización del material contó con la participación del equipo asesor del presidente Santiago Caputo.

La administración libertaria sostiene desde su inicio la “teoría de los dos demonios”, una postura que promueve el reconocimiento tanto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta Militar como de las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Milei manifestó en diversas oportunidades que “no hay registros fehacientes de que hayan sido 30 mil los desaparecidos” y citó como cifra real la de 8.753 víctimas, de acuerdo al informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984. “Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, expresó el mandatario en un acto por el aniversario del golpe militar el año pasado.

El video que difundió la Casa Rosada sobre un nuevo aniversario del último Golpe Militar en el país

Por otro lado, en la antesala del 24 de marzo, el Gobierno desclasificó una serie de documentos históricos, pertenecientes a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que corresponden al periodo de la dictadura.

De acuerdo con la información difundida, algunos de estos archivos detallan los métodos implementados por el régimen de facto para censurar libros y películas en el país. Las tareas de control y censura eran realizadas por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, que formaba parte del Departamento Medios de Comunicación Social.

El Gobierno anticipó que continuará con la publicación de materiales y la apertura de archivos vinculados al terrorismo de Estado y a las acciones de grupos armados previas y posteriores al golpe de 1976.