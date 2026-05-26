Los conductores admiten que se transforman al volante: 3 de cada 4 insultan habitualmente

Madrid, 26 may (EFE).- El 74 % de los conductores (unos 21 millones) admiten que se transforman al volante e insultan habitualmente a otros usuarios de la vía, un dato preocupante si se tiene en cuenta que la agresividad multiplica por 30 el riesgo de sufrir un accidente grave.

Además, más de 7 millones de conductores adelantan bruscamente para intimidar, el 33 % no respeta habitualmente las normas básicas de circulación y alrededor de 23 millones no siguen pautas de conducción eficiente, según un estudio de la Fundación Línea Directa, que concluye que solo el 6 % de los automovilistas puede considerarse 'completamente sostenible'.

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Pero, ¿qué es ser un 'conductor sostenible'?. "Es entender que nuestras decisiones al volante afectan a la convivencia con los demás, a la seguridad y al planeta", ha explicado durante la presentación del estudio la directora de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, quien ha defendido una conducción más calmada y consciente, en la que se respeten las normas, al resto de usuarios y al medioambiente.

El informe, realizado mediante 1.700 encuestas, revela también que el 29 % de los conductores usa el claxon de manera recurrente para quejarse cuando esa no es su función, el 10 % reconoce que se ha peleado alguna vez o ha estado a punto de hacerlo, y 3,7 millones admiten haber retado a otros automovilistas a salir del coche.

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Unos datos que, en parte, ya adelantaba un informe de esta fundación en colaboración con la Universidad de Valencia, según el cual la agresividad multiplica por 30 el riesgo de sufrir un accidente de tráfico grave y más de 100.000 conductores han sido culpables directos de un siniestro por su comportamiento agresivo al volante.

El estrés, los atascos, la sensación de anonimato dentro del coche y el egoísmo son las principales justificaciones que dan los encuestados para comportarse de manera poco cívica cuando conducen.

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El estudio revela también que un 14 % consume alcohol y/o drogas antes de conducir, un 48 % usa el móvil al volante, un 10 % no se pone el cinturón de seguridad y uno de cada tres no respeta los límites de velocidad ni mantiene la distancia de seguridad, dos de los factores que más influyen en la gravedad de los accidentes por alcance.

Ello a pesar de que los delitos contra la seguridad vial en España representan el 22,6 % de todos los delitos de cualquier tipo registrados durante el último año.

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Aunque los hábitos de compra de los ciudadanos han ido cambiando y en la actualidad uno de cada 5 nuevos vehículos son eléctricos, el estudio constata que casi 23 millones carecen de conciencia ambiental en la carretera.

"No se trata solo de tener un eléctrico, sino de conducir de una forma suave", ha advertido Mar Garre, que ha señalado que el 67 % de los conductores no tiene en cuenta criterios medioambientales al volante: los acelerones y frenazos bruscos son habituales.

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Atendiendo a la triple vertiente: respeto a las normas, a los demás conductores y al medioambiente, el informe concluye que solo un 6,1 % de los automovilistas españoles son sostenibles, aunque hay diferencias considerables entre comunidades autónomas.

Así, los conductores de Asturias y País Vasco son los más sostenibles, con porcentajes por encima de la media nacional (10,5 y 10,1 %, respectivamente), mientras que en el lado opuesto se sitúan los de Baleares (1,1 %), La Rioja (2,2 %) y Extremadura (3,2 %).

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En base a estos datos, la Fundación Línea Directa ha elaborado un manifiesto digital y un test que se puede consultar en su web para que los conductores puedan evaluar su 'sostenibilidad' y tomar conciencia. EFE