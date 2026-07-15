Un estudio español revela que consumir frutos secos cada día se asocia con una mejor calidad del semen

Un hombre cogiendo una avellana de un plato de frutos secos (Magnific)

Los hombres jóvenes y sanos que consumen frutos secos cada día de la semana tienen una mejor calidad de semen, según revela un estudio liderado por el Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Los investigadores han observado que quienes incorporan estos alimentos con mayor frecuencia presentan un mayor recuento y concentración de espermatozoides.

La investigación, publicada en la revista Andrology, analizó a 222 hombres sanos de entre 18 y 40 años residentes en España, reclutados entre 2021 y 2024 dentro del proyecto Led-Fertyl. A diferencia de trabajos anteriores, centrados en hombres con infertilidad, este estudio evaluó a participantes sin problemas reproductivos conocidos, lo que lo convierte en la mayor cohorte de este tipo con datos sobre consumo de frutos secos y calidad seminal.

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Los voluntarios aportaron una muestra de semen y respondieron un cuestionario validado sobre su alimentación habitual. Los investigadores calcularon el consumo semanal de frutos secos variados: almendras, pistachos, nueces, avellanas, anacardos, nueces de Brasil y cacahuetes, entre otros, y clasificaron a los participantes en tres grupos: menos de tres raciones semanales, entre tres y menos de siete, y siete o más raciones por semana. Cada ración equivalía a 30 gramos.

Los hombres que consumían siete o más raciones semanales presentaban un recuento total y una concentración de espermatozoides significativamente superiores a los de quienes consumían menos de tres raciones. Asimismo, cada ración diaria adicional de frutos secos se relacionó con una mejora independiente de ambos parámetros.

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Más ultraprocesados, menor cantidad de espermatozoides

El estudio también encontró que sustituir una ración diaria de frutos secos por alimentos ultraprocesados, como patatas fritas o bollería industrial, se asociaba con una reducción importante del recuento espermático. Para los autores, este resultado pone de relieve que la calidad general de la dieta desempeña un papel relevante en la salud reproductiva masculina.

Además, los participantes con mayor consumo de frutos secos presentaban un 75 % menos riesgo de alteraciones en la motilidad espermática y un 69 % menos probabilidad de obtener un seminograma alterado. El análisis por tipos mostró beneficios especialmente para el consumo de almendras y pistachos, mientras que no se observaron asociaciones claras con las nueces.

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Episodio: Dieta Mediterránea.

El papel de la dieta mediterránea en la calidad del semen

Los investigadores también analizaron la influencia de la dieta mediterránea. Los hombres con mayor adherencia a este patrón alimentario y un elevado consumo de frutos secos registraron los mejores resultados, lo que sugiere que sus beneficios son mayores cuando forman parte de una alimentación saludable.

El estudio tiene algunas limitaciones. Al ser observacional, no puede demostrar una relación de causa y efecto. Además, solo se analizó una muestra de semen por participante y la información dietética se obtuvo mediante cuestionarios, por lo que puede existir cierto sesgo de recuerdo. Tampoco puede descartarse que quienes consumen más frutos secos mantengan otros hábitos saludables que influyan en los resultados.

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Los autores señalan que la infertilidad masculina participa en hasta la mitad de los casos de dificultad para concebir y recuerdan que los frutos secos aportan antioxidantes, vitamina E, magnesio, fibra y L-arginina, nutrientes que podrían favorecer la función de los espermatozoides. Aunque serán necesarios nuevos estudios para confirmar estos resultados, la investigación respalda la recomendación de incluir unos 30 gramos diarios de frutos secos dentro de una dieta equilibrada y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados para proteger la salud reproductiva masculina.