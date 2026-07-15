La canícula empieza bajo la amenaza de una nueva ola de calor y la alerta roja de la Aemet por “peligro extraordinario” en Valencia y Zaragoza

Un bañista se protege de la calor, una playa de Barcelona, a 9 de julio de 2026. (EFE/ Alejandro García)

La primera mitad de verano de 2026 ha sido la más cálida en España desde que hay registros. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre 1 de junio al 15 de julio de este año, se ha medido una temperatura media 3,3 grados por encima del promedio normal de 1991-2020. “Prácticamente todos los días del verano de 2026 hasta ahora han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el conjunto de España”, indica el organismo público.

La Aemet recuerda a través de su cuenta de X que ya ha habido dos “importantes” olas de calor, y que a partir de este fin de semana “las temperaturas podrían alcanzar de nuevo valores extremos”. La tercera ola de calor está al acecho con el inicio de la canícula, que empieza el 15 de julio y se extiende hasta el 15 de agosto.

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Rubén del Campo, portavoz del organismo meteorológico, advierte en un comunicado de que a finales de semana podría darse un una subida generalizada de las temperaturas que podría derivar en “un nuevo episodio cálido intenso”, con máximas que superarían los 36 a 38 grados en amplias zonas del norte peninsular y Baleares y los 38 a 40 grados en el centro y mitad sur. Incluso podrían superarse los 42 grados en zonas bajas y de valles del centro y del sur peninsular. Pero por ahora, son los españoles que viven en el este peninsular y en baleares los que peor lo están pasando.

Diez comunidades con aviso

Este miércoles, se esperan temperaturas extremas en el Mediterráneo. Ante este escenario, la Aemet ha activado el nivel rojo, que implica “peligro extraordinario”, en la Ribera del Ebro de Zaragoza y en el litoral norte y sur de Valencia y se dilatan entre las 13 y las 21 horas. Ahora bien, las alertas se extienden por todo el este del país, donde una masa de aire cálido arrastra también calima.

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Los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) se extienden Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Mapa de alertas meteorológicas por lluvias, tormentas y temperaturas elevadas para este miércoles, 15 de julio de 2026. (Aemet)

El jueves aumenta la incertidumbre en el pronóstico, indica el portavoz, pero “este día y el siguiente podrían presentar una mayor inestabilidad atmosférica, con lluvias y chubascos en las comunidades cantábricas y los Pirineos, localmente fuertes, que podrían extenderse también con intensidad fuerte puntualmente a otras zonas del este y del centro de la península”, indica el portavoz. Las temperaturas bajarán en el norte, pero seguirá el calor intenso en buena parte del este peninsular y Baleares.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

En la recta final de la semana, las temperaturas continuarán en ascenso y podrían darse los requisitos para que la Aemet lance un aviso por ola de calor. Según el pronóstico, las máximas subirán de forma generalizada, salvo en el área mediterránea, donde bajarán. Se superarán los 36 grados en Baleares y en amplias zonas del centro, del valle del Ebro y del cuadrante suroeste. El valle del Guadalquivir puede alcanzar los 40 grados. En cuanto a las horas nocturnas, las mínimas subirán en zonas del centro-sur y en el oeste, bajarán en el noreste y se mantendrán sin cambios en el resto. Se darán noches tropicales -en las que el mercurio no baja de 20 grados- e incluso tórridas -cuando no baja de 25 grados- en Baleares, el valle del Guadalquivir y los litorales mediterráneos.