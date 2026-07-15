España

La canícula empieza bajo la amenaza de una nueva ola de calor y la alerta roja de la Aemet por “peligro extraordinario” en Valencia y Zaragoza

Este miércoles, los termómetros sufren una nueva subida en el este de la península y Baleares con máximas que pueden superar los 40 grados

Guardar
Google icon
Un bañista se protege de la calor, una playa de Barcelona, a 9 de julio de 2026. (EFE/ Alejandro García)
Un bañista se protege de la calor, una playa de Barcelona, a 9 de julio de 2026. (EFE/ Alejandro García)

La primera mitad de verano de 2026 ha sido la más cálida en España desde que hay registros. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre 1 de junio al 15 de julio de este año, se ha medido una temperatura media 3,3 grados por encima del promedio normal de 1991-2020. “Prácticamente todos los días del verano de 2026 hasta ahora han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el conjunto de España”, indica el organismo público.

La Aemet recuerda a través de su cuenta de X que ya ha habido dos “importantes” olas de calor, y que a partir de este fin de semana “las temperaturas podrían alcanzar de nuevo valores extremos”. La tercera ola de calor está al acecho con el inicio de la canícula, que empieza el 15 de julio y se extiende hasta el 15 de agosto.

PUBLICIDAD

Rubén del Campo, portavoz del organismo meteorológico, advierte en un comunicado de que a finales de semana podría darse un una subida generalizada de las temperaturas que podría derivar en “un nuevo episodio cálido intenso”, con máximas que superarían los 36 a 38 grados en amplias zonas del norte peninsular y Baleares y los 38 a 40 grados en el centro y mitad sur. Incluso podrían superarse los 42 grados en zonas bajas y de valles del centro y del sur peninsular. Pero por ahora, son los españoles que viven en el este peninsular y en baleares los que peor lo están pasando.

Diez comunidades con aviso

Este miércoles, se esperan temperaturas extremas en el Mediterráneo. Ante este escenario, la Aemet ha activado el nivel rojo, que implica “peligro extraordinario”, en la Ribera del Ebro de Zaragoza y en el litoral norte y sur de Valencia y se dilatan entre las 13 y las 21 horas. Ahora bien, las alertas se extienden por todo el este del país, donde una masa de aire cálido arrastra también calima.

PUBLICIDAD

Los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) se extienden Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Mapa de alertas meteorológicas por lluvias, tormentas y temperaturas elevadas para este miércoles, 15 de julio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas por lluvias, tormentas y temperaturas elevadas para este miércoles, 15 de julio de 2026. (Aemet)

El jueves aumenta la incertidumbre en el pronóstico, indica el portavoz, pero “este día y el siguiente podrían presentar una mayor inestabilidad atmosférica, con lluvias y chubascos en las comunidades cantábricas y los Pirineos, localmente fuertes, que podrían extenderse también con intensidad fuerte puntualmente a otras zonas del este y del centro de la península”, indica el portavoz. Las temperaturas bajarán en el norte, pero seguirá el calor intenso en buena parte del este peninsular y Baleares.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

En la recta final de la semana, las temperaturas continuarán en ascenso y podrían darse los requisitos para que la Aemet lance un aviso por ola de calor. Según el pronóstico, las máximas subirán de forma generalizada, salvo en el área mediterránea, donde bajarán. Se superarán los 36 grados en Baleares y en amplias zonas del centro, del valle del Ebro y del cuadrante suroeste. El valle del Guadalquivir puede alcanzar los 40 grados. En cuanto a las horas nocturnas, las mínimas subirán en zonas del centro-sur y en el oeste, bajarán en el noreste y se mantendrán sin cambios en el resto. Se darán noches tropicales -en las que el mercurio no baja de 20 grados- e incluso tórridas -cuando no baja de 25 grados- en Baleares, el valle del Guadalquivir y los litorales mediterráneos.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Antes de comenzar el partido, el creador de contenido, que acumula decenas de millones de seguidores, se cruzó con ambos empresarios mientras realizaba un directo para su canal de YouTube

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Ni melón ni sandía: la otra fruta del verano que previene el estreñimiento, protege la vista y cuida la piel

Esta fruta es especialmente refrescante e hidratante gracias a su alto contenido en agua

Ni melón ni sandía: la otra fruta del verano que previene el estreñimiento, protege la vista y cuida la piel

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

España ha vuelto a una final de Mundial tras una histórica victoria ante Francia y, junto con la alegría del logro deportivo, los jugadores han asegurado un nuevo ingreso económico

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

David Sánchez reactiva los “pa’lante” de Miguel Ángel Rodríguez, que tiene a Pedro Sánchez como su condenado final: ¿quién será el siguiente?

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

La energía decidirá quién lidera la nueva revolución industrial: cómo el sol y el viento pueden convertir a España en la gran fábrica europea de IA

El dinero manda: el 61% de los españoles prioriza el salario al elegir una empresa frente a la conciliación y el ambiente laboral

DEPORTES

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia

Pedro Porro se lleva el MVP del partido ante Francia: segundo gol en el Mundial 2026 e indiscutible para De la Fuente

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: La Roja está en la final de Nueva York