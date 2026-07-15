España

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Antes de comenzar el partido, el creador de contenido, que acumula decenas de millones de seguidores, se cruzó con ambos empresarios mientras realizaba un directo para su canal de YouTube

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Juan Roig y Ana Botín coinciden con IShowSpeed en Dallas antes del partido de España y le presentan Mercadona y Openbank. (Montaje Infobae con capturas de YouTube)
Juan Roig y Ana Botín coinciden con IShowSpeed en Dallas antes del partido de España y le presentan Mercadona y Openbank. (Montaje Infobae con capturas de YouTube)

La selección española ha sellado su pase a la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia por dos goles a cero. Y nadie quiso perderse esta final anticipada. El estadio AT&T de Dallas reunió anoche a miles de aficionados para presenciar la semifinal en directo, y entre ellos estuvieron caras muy conocidas del deporte, del entretenimiento e incluso empresarios de renombre. Entre el público coincidieron los actores Timothée Chalamet y Javier Bardem, que vestía la camiseta del jugador de la selección Borja Iglesias; el exatleta Usain Bolt; y varios exjugadores de fútbol que ganaron la Copa del Mundo en 2010 con España, como Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol. Entre los asistentes también se encontraban el presidente de Mercadona, Juan Roig, y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que no desaprovecharon la oportunidad de encontrarse con el popular streamer estadounidense IShowSpeed.

Antes de comenzar el partido, el creador de contenido, que acumula decenas de millones de seguidores, se cruzó con ambos empresarios mientras realizaba un directo para su canal de YouTube. Durante la breve conversación que mantuvieron, los españoles intentaron explicar al estadounidense quiénes eran y qué significaba para España y Europa sus corporaciones, recurriendo a comparaciones con otras grandes compañías estadounidenses.

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“Es un empresario muy famoso en España... en Europa”, le explican a IShowSpeed mientras señalan a Juan Roig. Acto seguido, otro de los presentes resume el negocio del presidente de Mercadona con una sola palabra: “Supermercado”. Para facilitar la comparación, uno de los interlocutores añade: “Es como el Walmart de España”, a lo que el streamer responde sorprendido: “¿Ah, en serio?”, antes de estrechar la mano de Roig y decirle: “Encantado de conocerte”.

“Ella es como el JP Morgan de Europa. Banco Santander”

La conversación continuó con Ana Botín como protagonista. Uno de los acompañantes la presentó como la responsable de Banco Santander, comparando la entidad con el gigante financiero estadounidense: “Ella es como el JP Morgan de Europa. Banco Santander”. En tono distendido, otro de los presentes incluso bromeó asegurando que Roig y Botín eran “las dos personas más importantes de Europa”.

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Fue entonces cuando la presidenta de Banco Santander aprovechó el momento para dar a conocer Openbank, la entidad digital del grupo, al popular streamer. “Tienes que abrir una cuenta con Openbank. Mi banco aquí se llama Openbank”, le comentó Botín, en referencia a la expansión de la entidad en Estados Unidos.

Ante la curiosidad de IShowSpeed, que preguntó simplemente “¿Openbank?”, la banquera destacó uno de los principales argumentos comerciales de la entidad: “Te pagamos un 4% por tus ahorros”. El streamer reaccionó con un “¿Ah, en serio?”, aunque respondió entre risas que antes necesitaba “tener un buen credit score [indicador de solvencia para conseguir un préstamo]”.

Botín le aclaró entonces que, en este caso, “no necesitas nada”, e insistió en que la oferta era completamente digital: “En línea”. Para terminar de explicar la marca, recurrió a una comparación con una de las empresas tecnológicas más conocidas del momento: “Openbank, como OpenAI, pero es un banco”.

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