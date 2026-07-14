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Pedro Porro se lleva el MVP del partido ante Francia: segundo gol en el Mundial 2026 e indiscutible para De la Fuente

El lateral extremeño ha vuelto a completar otro gran partido en esta Copa del Mundo y lo ha redondeado con otro tanto

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Pedro Porro celebra su gol ante Francia (REUTERS/Hannah Mckay)
Pedro Porro celebra su gol ante Francia (REUTERS/Hannah Mckay)

España se ha clasificado para la segunda final de un Mundial de su historia tras derrotar a Francia por 2-0. Uno de los grandes protagonistas del partido, y el ganador del trofeo de MVP, ha sido Pedro Porro.

El lateral extremeño ha vuelto a cuajar un gran partido tanto en defensa, frenando a Barcola, como en ataque anotando el segundo gol para el combinado dirigido por Luis de la Fuente. De este modo, Porro ha anotado el que supone su segundo gol con La Roja y, al mismo tiempo, en esta Copa del Mundo.

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En conjunto, el partido de España ha sido de dominio absoluto ante Francia, que no ha dispuesto de sus mejores ocasiones hasta los minutos finales cuando el partido ya iba 0-2 en favor de los campeones de Europa.

“Es un sueño hecho realidad. La verdad, que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para poder pasar, sabíamos que es un rival muy difícil y la verdad que esto es del equipo, no es nada mío. Darle la enhorabuena a todos porque han hecho un partidazo”, valoró en declaraciones a ‘TVE’.

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De casi descender en la Premier a la final del Mundial

El jugador nacido en Don Benito acaba de renovar su contrato con el Tottenham hasta 2031, equipo al que lleva vinculado desde 2023. Sin embargo, esta temporada no ha sido la mejor para el club londinense ya que, pese a ser uno de los integrantes del llamado “Big Six”, ha terminado la liga en decimoséptima posición, a tan solo dos puntos del descenso.

De hecho, los ‘Spurs’ estuvieron en esas posiciones de descenso en alguna jornada hasta que finalmente lograron salvar la campaña. Pedro Porro ha sido de lo poco destacado del equipo aunque tampoco ha gozado de su mejor temporada.

Pedro Porro celebra con la Europa League REUTERS/Violeta Santos Moura
Pedro Porro celebra con la Europa League REUTERS/Violeta Santos Moura

Sin embargo, la llamada de Luis de la Fuente para disputar este Mundial ha revitalizado el estado de forma de Pedro Porro. El puesto era uno de los más disputados de la plantilla, ya que siempre estaba la duda, e incluso se daba como favorito a Marcos Llorente para ser el lateral derecho titular, pues el jugador del Atlético de Madrid ha tenido una grandísima temporada.

Así ocurrió en la primera y tercera jornada ante Cabo Verde y Uruguay, partidos que se saldaron con empate y victoria por la mínima de España y con Llorente en la defensa. Porro fue titular en la victoria por 4-0 ante Arabia en fase de grupos y su momento de consagración llegaría en dieciseisavos.

Pedro Porro tras marcar ante Austria (REUTERS/Daniel Cole)
Pedro Porro tras marcar ante Austria (REUTERS/Daniel Cole)

Ante Austria el dombenitense anotó de cabeza el segundo gol español y dejó una celebración icónica imitando a su hijo, allí presente, y frente a algunas banderas extremeñas que se encontraban en la grada.

A partir de esa actuación, Luis de la Fuente no ha dudado y Porro ha sido titular indiscutible en el resto de partidos y dándole la razón al seleccionador con goles como el que ha clasificado a España para la Final.

De Don Benito a la élite

Pedro Porro inició en el fútbol desde una edad temprana, donde ya mostraba su gran pasión y habilidad. Su club de formación es el C.A. Gimnástico Don Benito, equipo de su ciudad, donde jugaba como delantero o extremo, de ahí su instinto goleador, y comenzaba a destacar en este deporte.

El jugador de Don Benito estará en la final del Mundial
Pedro Porro en la selección extremeña (FexFútbol)

El jugador calabazón siempre alude a sus orígenes humildes, pues su familia tenía que hacer grandes esfuerzos para que pudiera continuar con su carrera, destacando siempre a la figura de su abuelo, Antonio Sauceda.

A los 14 años, tras unas buenas actuaciones con la selección extremeña se fue a la cantera del Rayo Vallecano, donde tuvo momentos difíciles por el gran cambio a una edad temprana. A continuación, se marchó a Girona, donde irrumpió en la élite en la temporada 2018-2019.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Tras ese año fichó por el Manchester City para salir cedido a Valladolid y después al Sporting CP, donde se consagró como lateral y llamó la atención del Tottenham, equipo en el que milita en la actualidad. Su gran actuación en el Mundial, su perfil bajo y el modo en que lleva sus raíces por bandera lo han convertido en uno de los jugadores del momento.

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