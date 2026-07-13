España

El incendio de Los Gallardos (Almería) bajo “control absoluto” tras calcinar 7.000 hectáreas y dejar 13 muertes

El presidente de la Junta asegura que el incendio ya no supone una “amenaza” ya que las condiciones meteorológicas de las próximas horas serán favorables para terminar con las labores de extinción

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado hace unos minutos que el incendio forestal originado en un restaurante clausurado en 2009 en Los Gallardos, en Almería, ha sido oficialmente “controlado”, tras avanzar favorablemente desde la fase de estabilización. El líder del PP en la comunidad autónoma ha destacado, así, que existe un “control absoluto” del fuego y confía en su extinción total en los próximos días.

Esto, como ha subrayado el presidente de la Junta, “significa que hemos avanzado, afortunadamente”, contra el fuego, “más allá de algunos pequeños conatos” que se han producido. Recordemos que el siniestro se ha convertido en el incendio más letal de Andalucía al dejar un trágico balance provisional de 13 víctimas mortales y 7.000 hectáreas calcinadas.

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Aun así, ha remarcado que “el incendio ya no presenta como tal una amenaza, puesto que las condiciones meteorológicas” de las próximas horas “van a ser positivas, especialmente en lo que refiere a humedad”, de “casi el 90%, lo cual nos va a ayudar enormemente a refrescar la zona y, por tanto, a evitar que se vuelva a activar”, ha añadido.

De esta forma, aunque gran parte de los efectivos de extinción ya se han retirado de la zona, un dispositivo del Plan Infoca continuará con los trabajos de vigilancia para evitar que las llamas vuelvan a avivarse. También se ha permitido que todos los vecinos evacuados este fin de semana regresen a sus hogares gracias a la reducción del nivel de emergencia.

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Al menos 8 desaparecidos y seis cuerpos identificados

Por el momento, a las víctimas mortales se suman ocho denuncias por desaparición y otras alertas vecinales sobre residentes extranjeros que viviían en la zona y de la que aún no se tiene noticias. Por otro lado, las personas heridas en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío permanecen en la misma situación, con un pronóstico médico de extrema prudencia. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido transmitir su solidaridad con las familias de los fallecidos, los evacuados y los profesionales de emergencia, durante una rueda de prensa en el Puesto de Mando del incendio.

En el ámbito judicial, el juzgado de Vera ya dispone de la identificación de seis de las trece víctimas mortales, correspondientes a tres hombres y tres mujeres. Entre ellos se encuentran un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, una ciudadana de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Las autoridades de la investigación precisaron que el fallecido español y la mujer estadounidense formaban un matrimonio. Asimismo, se trabaja en un séptimo fallecido cuya identidad aún no ha sido contrastada, y se prevé comunicar otras tres identificaciones adicionales durante la tarde.

*Noticia en ampliación

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