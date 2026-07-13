Sumar reclama al PSOE dar una "sacudida social" con medidas laborales y de vivienda y acabar con 'ley mordaza'

Las fuerzas del espacio plurinacional de Sumar consideran necesario dar una "sacudida social" al último tramo de la legislatura con la aprobación de medidas laborales y de vivienda, como la prórroga de los alquileres, el nuevo registro horario y la prestación universal por crianza, así como con la derogación de los aspectos más lesivos de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley Mordaza' o la nueva Ley del Tabaco.

Así lo han defendido en el Congreso el que ha sido el primer acto de la coalición de izquierdas tras la asamblea que Sumar celebró el pasado sábado en Madrid para elegir a su nueva dirección y abrir su nueva etapa post Yolanda Díaz.

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El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que el espacio está logrando "darle contenido a la legislatura" con avances como el acuerdo sobre la financiación de la dependencia, la reforma del Código Penal para eliminar los delitos de injurias a la Corona y a los símbolos del Estado, la Ley de Nacionalidad Saharaui, la regularización de personas migrantes y la Ley del Cine.

Urtasun ha situado la vivienda como la primera prioridad de este último tramo de legislatura y ha reclamado que antes del verano el Consejo de Ministros apruebe un decreto que prorrogue los arrendamientos e incluya la regulación de los alquileres de temporada. También ha pedido que los próximos Presupuestos incorporen un "salto histórico" en la inversión destinada a vivienda pública.

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Además, ha asegurado que su espacio político no parará hasta que salga adelante el registro horario para que no haya "nunca más horas extras sin pagar", se derogue "de una vez por todas" la 'ley Mordaza' y se aprueben medidas como impuestos especiales a los yates y a los aviones de lujo.

Por último, ha señalado que Sumar está dando "contenido" a la legislatura frente a un final que está "lleno" de casos de corrupción por parte del PSOE. Aunque ha admitido que existe 'lawfare' contra el Gobierno, ha urgido al socio mayoritario del Gobierno a adoptar las medidas anticorrupción que prometieron hace un año y otras nuevas.

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BUSTINDUY, CONTRA LA "RESIGNACIÓN DE LA IZQUIERDA"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reivindicado los avances logrados durante una legislatura "dificilísima", entre ellos la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones o la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados.

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Bustinduy ha destacado la votación de las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad, que ha presentado como una "refundación" del sistema de cuidados respaldada con 6.200 millones de euros, y ha reclamado al PP que cambie su posición y apoye unas normas que incorporan la financiación estatal del 50% de la dependencia.

También ha situado como batallas inmediatas la regulación de los contratos de temporada y por habitaciones, y la prestación universal por crianza. Y ha llamado a "abandonar la resignación" de la izquierda y a dar un "empujón" o una "sacudida social" al tramo final de la legislatura.

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Asimismo, el ministro ha arengado a los suyos a ir "con la cabeza bien alta" por las medidas que han impulsado y piensan seguir impulsando para mejorar la vida de la gente, pese a que se hayan podido equivocar "muchas veces", porque, sobre todo, ha dicho, son "limpios, honrados, honestos y eficaces".

LA "IZQUIERDA UMAMI"

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado que el espacio está "orgulloso" de lo conseguido, pero mantiene "hambre de más", y ha definido a las fuerzas de la izquierda como la "izquierda umami", al considerar que son las que aportan "sabor" a las políticas progresistas.

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García ha defendido que las políticas progresistas y "valientes" han demostrado que funcionan y ha citado como ejemplos la ampliación de los derechos laborales, la mejora del salario mínimo y la defensa del derecho al aborto en la sanidad pública.

Dentro de su cartera, ha enumerado como iniciativas pendientes la ley del tabaco, la ley del medicamento, la ley de organizaciones de pacientes y la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, que ha descrito como la "primera gran reforma laboral" de la sanidad española.

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MAÍLLO PIDE REFORMAS ESTRUCTURALES

A continuación, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha advertido de que la fortaleza de las posiciones reaccionarias y autoritarias "no debe llevar a la izquierda a esconderse o esperar tiempos mejores", sino a articular un pacto político, social y electoral que impida su avance en España.

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Igualmente, ha enfatizado que son un proyecto "limpio de corrupción", lo cual, ha puntualizado, es "una esperanza de una izquierda transformadora frente a quienes se han ensuciado la esperanza democrática en las políticas institucionales o quienes se han servido de las instituciones para enriquecerse".

Maíllo ha afirmado también que el fascismo solo puede combatirse con más avances sociales y reformas estructurales, y ha situado entre las prioridades la vivienda, la derogación de la 'ley mordaza', la financiación municipal y autonómica y unos Presupuestos que mejoren de forma concreta las condiciones materiales de la población.

BARBERO: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS DIGITALES

La portavoz parlamentaria de Sumar y nueva cocoordinadora, Verónica Barbero, ha defendido que el último año de legislatura debe servir para hacer de España un país "más libre, más justo y más democrático", y ha destacado el inicio de la tramitación de la Ley de Libertad de Expresión y la necesidad de culminar la Ley de Nacionalidad Saharaui.

Barbero ha reclamado también la regulación de los grupos de presión, la aprobación de un nuevo registro horario y las iniciativas sobre infancia y entornos digitales.

En la misma línea, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha situado como prioridad inmediata la aprobación de un real decreto que prorrogue y congele los alquileres y regule los contratos de temporada y por habitaciones, y ha pedido a los ministros del espacio que se planten hasta que la norma sea aprobada.

VIVIENDA, CAMBIO CLIMÁTICO Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El diputado de Més Vicenç Vidal también ve necesaria una nueva regulación de las viviendas, además la participación de las islas en las decisiones de AENA y un régimen especial que compense sus particularidades territoriales.

Por su parte, la coporvoz de Verdes Equo, Mar González, ha reclamado que la emergencia climática se traduzca en medidas concretas como la climatización de aulas y centros de mayores, la rehabilitación de viviendas y políticas de alquiler eficaces.

Mientras, el exdiputado de Chunta Aragonesista Chesus Yuste ha exigido que los próximos Presupuestos incorporen la agenda territorial, las infraestructuras pendientes, además de medidas de vivienda y una transición ecológica.