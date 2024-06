Nueva carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez tras la citación de su mujer Begoña Gómez: “Es un zafio montaje. No me quebrarán”

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ve junto a su esposa, Begoña Gómez, durante un acto de cierre de campaña en Madrid, España, el viernes 21 de julio de 2023. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)

España -y su ciudadanía- tiene una relación epistolar con Pedro Sánchez. Tras la citación de Begoña Gómez para declarar como imputada el próximo 5 de julio, Pedro Sánchez ha vuelto a publicar una nueva carta a la ciudadanía en la que ha defendido la inocencia de su mujer y ha querido confirmar que su “decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca”.

“Ambos estamos absolutamente tranquilos”, ha afirmado el presidente, que ha calificado de “extraño” el momento preciso en el que se ha conocido la citación de Begoña Gómez, el mismo adjetivo que ha utilizado la portavoz, Pilar Alegría, en el Consejo de Ministros al referirse a las fechas en las que se ha conocido la citación, unos días antes de las elecciones europeas.

“Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado”, ha añadido en una carta publicada en X (antes Twitter) que sigue el mismo modus operandi que en la que anunció que se tomaba cinco días para reflexionar si quería seguir al frente del Gobierno.

El día elegido por Sánchez para continuar su correspondencia con la ciudadanía es clave: este martes, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez para declarar como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio a las 10:00 horas, según ha informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Con este movimiento, el juez imputa formalmente a la esposa del presidente del Gobierno y da un impulso al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Acusa al PP y a Vox de difundir “bulos” y acelerar “la máquina del fango”

El presidente del Gobierno no ha dudado en señalar la acusación contra su mujer como un “zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes” y acelerar “el ritmo de la máquina del fango”.

Y se dirige directamente al ciudadano al explicar que “como ya recordará, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal -o por el Sr. Abascal y el Sr. Feijóo, tanto monta monta tanto-, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale. Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria”.

“También sabía que, conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina del tango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza, me pregunté si merecía la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades. Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca. Que la tarea que tiene el Gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca”, ha añadido.

Sánchez: “Begoña es una mujer trabajadora y honesta”

La carta que Sánchez ha querido compartir continúa defendiendo la honestidad de su mujer: “Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja. Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del Gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos”.

Y concluye con la promesa de que aguantará a pesar de los ataques y de los intentos de “interferir” en las elecciones europeas, que se celebran el próximo domingo y en las que todas las encuestas, menos el CIS, dan ganador al Partido Popular: “Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán. Y, dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores -el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal-, encuentren la respuesta que merecen en las urnas, condena y rechazo a sus malas artes. Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances”.

Begoña Gómez tendrá que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla acompañada de su abogado, Antonio Camacho, por su condición de investigada. Allí podrá acogerse a su derecho a negarse a no declarar o responderá las preguntas de las partes sobre su relación con Carlos Barrabés y la recomendación de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba el emprendedor y que después ganó varias adjudicaciones millonarias por parte de organismos dependientes del Gobierno, entre ellos Red.es.