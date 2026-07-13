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Un español y cinco extranjeros entre las 13 víctimas del incendio de Los Gallardos en Almería

El ciudadano español estaba casado con una estadounidense que también figura entre los fallecidos

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Un coche aparcado y carbonizado permanece en una zona arrasada por los mortíferos incendios forestales que han afectado a la provincia de Almería, en Los Gallardos, Almería (REUTERS)
Un coche aparcado y carbonizado permanece en una zona arrasada por los mortíferos incendios forestales que han afectado a la provincia de Almería, en Los Gallardos, Almería (REUTERS)

El juzgado de Vera, en Almería, ha logrado identificar, por el momento, a seis de las trece personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos en Almería. Según han podido confirmar a EFE, entre las víctimas hay tres hombres y tres mujeres de diferentes nacionalidades.

En concreto, se ha localizado a un español, una mujer de Estados Unidos, un hombre y una mujer de Reino Unido, un ciudadano de Francia y otro de Bélgica. También se sabe que el hombre español estaba casado con la mujer estadounidense.

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Las autoridades trabajan en la identificación de un séptimo fallecido, aunque esta aún no se ha podido confirmar plenamente. Se prevé que a lo largo de la tarde puedan completarse otras tres identificaciones.

Los restos de los daños materiales en una zona calcinada tras los mortíferos incendios forestales que han afectado a la provincia de Almería, en Los Gallardos, Almería (REUTERS)
Los restos de los daños materiales en una zona calcinada tras los mortíferos incendios forestales que han afectado a la provincia de Almería, en Los Gallardos, Almería (REUTERS)

El incendio más letal de la historia de Andalucía

El devastador incendio forestal declarado en el municipio de Los Gallardos (Almería) el pasado jueves a las 16:35 horas se ha convertido en el más letal de la historia de Andalucía. Tras arrasar 7.000 hectáreas, las autoridades de emergencia anunciaron ayer por la tarde la estabilización definitiva del fuego y el regreso progresivo a sus hogares de las más de 1.400 personas desalojadas.

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La tragedia humana se concentró en el entorno de Bédar, donde se localizaron las víctimas, en su mayoría residentes extranjeros de nacionalidad británica y belga. Cuatro de los fallecidos aparecieron dentro de un coche calcinado con el volante a la derecha. Otras siete personas murieron a pie tras abandonar sus vehículos para huir por una ruta alternativa que acabó siendo una trampa sin salida ante el rápido avance de las llamas.

Un coche carbonizado yace bajo un cobertizo destruido en una zona arrasada por los mortíferos incendios forestales que han afectado a la provincia de Almería, en Los Gallardos, Almería (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Un coche carbonizado yace bajo un cobertizo destruido en una zona arrasada por los mortíferos incendios forestales que han afectado a la provincia de Almería, en Los Gallardos, Almería (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La rapidez del incendio, que recorrió 15 kilómetros en dos horas, fue propulsada por vientos de hasta 50 km/h, la extrema sequedad de la vegetación y una orografía muy quebrada, factores que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, describió como una “bomba de relojería”.

¿Cómo se originaron las llamas?

El punto de inicio del desastre se sitúa en el kilómetro 511 de la antigua carretera N-340A, junto al antiguo restaurante Anita, cerrado desde 2009. Según la hipótesis principal del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, un cable desprendido de un poste de madera podrido cayó sobre la cuneta y prendió la vegetación seca del terreno.

En Los Gallardos, Almería, quedan restos de propiedades dañadas en medio de una zona calcinada tras los mortíferos incendios forestales que han afectado a la provincia de Almería (REUTERS
En Los Gallardos, Almería, quedan restos de propiedades dañadas en medio de una zona calcinada tras los mortíferos incendios forestales que han afectado a la provincia de Almería (REUTERS

Este hallazgo ha desatado una intensa controversia técnica y judicial. Aunque la línea no debía tener tensión por el cierre del local, las investigaciones de la Guardia Civil afirman haber encontrado “evidencias claras de corriente”. Sin embargo, tanto Endesa como Red Eléctrica se han desentendido de la infraestructura, asegurando que se trata de una acometida privada dada de baja hace décadas.

La resolución de esta contradicción —si el cable tenía corriente y quién debía mantenerlo— es el nudo central de la instrucción judicial. Juanma Moreno ha señalado que se exigirán todas las responsabilidades si se confirma que la catástrofe se originó por el mal estado de la instalación.

*Noticia en ampliación

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