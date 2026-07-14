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Se hacía pasar por un anciano para robar bancos: el líder de una banda fue detenido tras hacerse con un botín de 250.000 euros

En el registro de su vivienda se hallaron armas, dinero en efectivo y material presuntamente utilizado en los atracos

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El líder de una banda de atracadores de bancos fue detenido tras hacerse con un botín de 250.000 euros. (Guardia Civil)
El líder de una banda de atracadores de bancos fue detenido tras hacerse con un botín de 250.000 euros. (Guardia Civil)

Un vecino de Arbo (Pontevedra) se disfrazaba de anciano con una careta de látex para ocultar su identidad antes de asaltar sucursales bancarias. Según la investigación, con ese método habría participado en dos atracos en O Porriño y Mondariz, donde consiguió un botín superior a los 250.000 euros. Tras meses de investigación, la Guardia Civil y la Policía Nacional lo detuvieron el 7 de julio como último integrante del grupo criminal. Además, ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Al arrestado se le atribuye su participación en el asalto a una sucursal de O Porriño, donde, junto a otros integrantes del grupo, logró hacerse con unos 138.000 euros. También se le relaciona con el robo cometido meses después en una oficina bancaria de Mondariz, en el que los investigadores cifran el botín en unos 115.000 euros.

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Tras su detención, los agentes registraron su domicilio, donde encontraron un arsenal compuesto por una escopeta recortada, un rifle, varias armas cortas y abundante munición. Además, localizaron dinero en efectivo, prendas presuntamente utilizadas durante los atracos, un inhibidor de frecuencia y proyectiles compatibles con armas de guerra prohibidas para particulares en España.

El atraco que inició la investigación

La investigación, bautizada como Operación Pampa-Tracker, comenzó en octubre de 2025 tras un atraco en una sucursal bancaria de O Porriño. Dos hombres armados irrumpieron en la oficina pocos minutos antes del cierre, ocultando su identidad con máscaras y disfraces. Una vez dentro, inmovilizaron con bridas a empleados y clientes y, bajo amenazas con armas de fuego, lograron acceder a la caja fuerte y a los cajeros automáticos, de donde sustrajeron unos 138.000 euros.

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Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional detiene a un atracador que se disfrazaba de anciano para robar en diferentes sucursales de Galicia. En el registro de su domicilio, encontraron una escopeta recortada, un rifle, varias armas cortas y dinero en efectivo.

Según los investigadores, uno de los asaltantes dirigía el golpe. Era el hombre que utilizaba una máscara de látex con apariencia de anciano y portaba una escopeta recortada. Desde esa posición, daba instrucciones tanto a los trabajadores de la entidad como al resto de integrantes del grupo, en un asalto que los agentes consideran cuidadosamente planificado y ejecutado con un alto conocimiento de los sistemas de seguridad bancaria.

Las primeras pesquisas permitieron relacionar a los sospechosos con dos intentos de atraco previos en sucursales de Vigo, ya investigados por la Policía Nacional. La coincidencia del modo de actuación llevó a ambos cuerpos a unir sus investigaciones. Durante meses, los agentes siguieron los movimientos del grupo, cuyos integrantes cambiaban con frecuencia de domicilio y extremaban las precauciones para evitar ser detectados.

El segundo asalto en Mondariz

El primer gran avance de la operación llegó el 1 de abril, cuando tres de los principales investigados fueron detenidos in fraganti mientras se disponían a asaltar una sucursal bancaria en Vigo. En ese momento llevaban un arma de fuego, navajas, bridas, guantes y otros objetos que, según los investigadores, estarían destinados a la comisión del robo. Entre los arrestados se encontraba el conocido atracador vigués apodado “Tielas”, según medios locales.

Sin embargo, el hombre que utilizaba la máscara de anciano no participó en ese intento de atraco y consiguió mantenerse fuera del alcance de los agentes. La investigación continuó abierta y los investigadores centraron sus esfuerzos en localizar e identificar al presunto cabecilla.

Arsenal encontrado en el domicilio del detenido en Galicia, tras robar sucursales bancarias. (Guardia Civil)
Arsenal encontrado en el domicilio del detenido en Galicia, tras robar sucursales bancarias. (Guardia Civil)

Mientras tanto, el 25 de febrero se produjo un nuevo asalto en una sucursal bancaria de Mondariz. En esta ocasión, un único individuo volvió a ocultar su identidad con una máscara y repitió el mismo método: entró en la oficina pocos minutos antes del cierre, amenazó con un arma de fuego a empleados y clientes y escapó con un botín cercano a los 115.000 euros. Las pesquisas permitieron determinar que se trataba del mismo hombre que había liderado el atraco de O Porriño disfrazado de anciano.

El detenido está acusado de dos delitos de robo con violencia e intimidación en sucursales bancarias, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación, dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de O Porriño y la Fiscalía de Área de Vigo, continúa abierta ante la posibilidad de que el arrestado esté relacionado con otros atracos cometidos en Pontevedra.

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