Pedro Sánchez destaca la colaboración entre administraciones en el incendio de Almería

Turre (Almería), 13 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la colaboración entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos afectados por el incendio declarado la pasada semana en esta provincia, que se ha cobrado la vida de 13 personas.

En una declaración a los medios de comunicación, Sánchez se ha congratulado de la "unidad" y "coherencia" en la lucha contra el fuego que ha abarcado a "todos", desde los alcaldes a la diputación, la Junta y la Administración General del Estado, algo que "demandan los ciudadanos" y es "la forma más eficaz de luchar contra una crisis de protección civil", ha señalado.

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El jefe del Ejecutivo ha felicitado por su trabajo a todos los "servidores públicos", así como a quienes lo hacen en las ONG y han estado ayudando estos días a los vecinos afectados por el incendio, quienes "se juegan la vida" por ayudar a los ciudadanos, ha dicho. EFE

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