El mapa de la vivienda barata en España: los 25 municipios con los precios más bajos

Unos hombres observan una valla publicitaria inmobiliaria. (REUTERS/Jose Manuel Ribeiro)

Mientras el precio de la vivienda sigue marcando máximos históricos en gran parte de España, todavía existen municipios donde comprar una casa resulta sorprendentemente asequible. De hecho, en algunos puntos del país, el coste del metro cuadrado ni siquiera alcanza los 400 euros. Según datos publicados por idealista, Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba, lidera la clasificación con un precio medio de 369 euros por metro cuadrado, lo que lo convierte en el municipio más barato del país. Pedro Muñoz, en Ciudad Real, ocupa la segunda posición con 377 euros por metro cuadrado.

En este análisis, idealista identifica 25 municipios donde el coste de la vivienda se mantiene muy por debajo de la media nacional, que en junio de 2026 alcanza los 2.823 euros por metro cuadrado. Junto a Fuente Obejuna y Pedro Muñoz aparecen otros casos destacados como Bembibre (León, 441 €/m²), Vilamarín (Ourense, 450 €/m²) y Espinosa de los Monteros (Burgos, 456 €/m²).

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La mayoría de estas localidades se concentran en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Extremadura.

La lista completa de los pueblos más baratos

Según idealista, estos son los 25 municipios más asequibles para comprar vivienda en España en 2026, ordenados de menor a mayor precio:

Fuente Obejuna (Córdoba): 369 €/m²

Pedro Muñoz (Ciudad Real): 377 €/m²

Bembibre (León): 441 €/m²

Vilamarín (Ourense): 450 €/m²

Espinosa de los Monteros (Burgos): 456 €/m²

Argamasilla de Alba (Ciudad Real): 457 €/m²

Almodóvar del Campo (Ciudad Real): 468 €/m²

Arroyo de la Luz (Cáceres): 471 €/m²

Quesada (Jaén): 471 €/m²

Campo de Criptana (Ciudad Real): 480 €/m²

Azuaga (Badajoz): 483 €/m²

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real): 489 €/m²

O Covelo (Pontevedra): 490 €/m²

Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba): 490 €/m²

Villanueva del Arzobispo (Jaén): 492 €/m²

Leiro (Ourense): 507 €/m²

Paterna del Río (Almería): 508 €/m²

A Merca (Ourense): 528 €/m²

Abarán (Murcia): 534 €/m²

El Carpio (Córdoba): 536 €/m²

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real): 544 €/m²

San Clemente (Cuenca): 548 €/m²

Socuéllamos (Ciudad Real): 549 €/m²

Herencia (Ciudad Real): 552 €/m²

Mancha Real (Jaén): 556 €/m²

Diferencias de hasta el 87% respecto a la media autonómica

Las diferencias entre estos municipios y los precios medios de sus respectivas comunidades autónomas son especialmente significativas. En Fuente Obejuna, por ejemplo, el precio del metro cuadrado es un 87% inferior al promedio andaluz.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Otros municipios andaluces, como Quesada o Peñarroya-Pueblonuevo, también registran diferencias superiores al 80% respecto a la media regional. En el extremo opuesto se encuentran Herencia y Socuéllamos, ambos en Castilla-La Mancha, cuyos precios se sitúan solo alrededor de un 50% por debajo de la media autonómica.

¿Por qué son tan baratos estos municipios?

Entre los factores que explican estos bajos precios destacan la baja densidad demográfica, el envejecimiento de la población y la escasez de oportunidades laborales, circunstancias que reducen la demanda de vivienda.

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A ello se suman una oferta relativamente abundante en zonas con escasa presión urbanística y una menor disponibilidad de servicios, elementos que contribuyen a mantener los precios en niveles reducidos. En muchos de estos municipios, además, la despoblación rural sigue siendo un factor determinante en la evolución del mercado residencial.