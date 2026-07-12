Agencias

Ascienden a 13 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos al morir una británica de 93 años

Guardar
Google icon
Imagen NI4SAE4Q4RFJVERH6YUUYWLHUQ

La cifra de fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha ascendido a trece en la noche de este domingo, tras la muerte de una mujer de 93 años de origen británico que se encontraba entre los heridos y permanecía ingresada en el Hospital de Torrecárdenas. De esta forma, se suma a las 12 víctimas que fallecieron durante el incendio.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado, confirmando que se trata de una mujer de nacionalidad británica de 93 años que permanecía en el referido centro.

La paciente ingresó en el servicio de Urgencias el pasado 10 de julio a las 00,28 horas. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La víctima presentaba quemaduras en el 20 % de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Extraditan a Ecuador desde EE.UU. a un hombre investigado por violar a una menor

Infobae

Teherán subraya que solo ataca instalaciones militares utilizadas para la "agresión" contra Irán

Teherán subraya que solo ataca instalaciones militares utilizadas para la "agresión" contra Irán

La muerte de Graham desata carrera contrarreloj entre republicanos para conservar Senado

Infobae

Al menos 27 personas mueren en el incendio de un bar de Bangkok

Infobae

Terminal del Puerto de Montevideo no recibirá camiones este lunes por conflicto sindical

Infobae