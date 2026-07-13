Detenido Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols (Girona) de 54 años, por masturbarse en la piscina de un hotel frente a menores

Pere Albó, exdiputado del exdiputado y exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Girona (MEScat)

El exalcalde de Sant Feliu de Guíxols y exdiputado del Parlament de Catalunya, Pere Albó, fue detenido ayer por la tarde en el municipio de Santa Susanna (Maresme) tras ser acusado de masturbarse públicamente ante la presencia de menores en la piscina de un hotel de la localidad. Tal y como ha adelantado La SER, el arresto fue efectuado por agentes de la Policía Local después de que los clientes de las instalaciones alertaran de su comportamiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:15 horas en el hotel Tahití. Según la información policial, Albó, de 54 años y de profesión abogado, accedió al recinto sin estar alojado en él y sin contar con ningún tipo de autorización. Una vez dentro, se dirigió a la zona exterior donde se encuentran las piscinas, un área en la que en ese momento se congregaban unas cincuenta personas, muchas de ellas niños y adolescentes.

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Como han confirmado los testigos del suceso, el expolítico se tumbó en una hamaca, se bajó los pantalones y comenzó a realizarse tocamientos de forma completamente visible. Además de este acto de exhibicionismo, se le acusa de haber agarrado presuntamente del brazo a una joven, un hecho que ya ha sido formalmente denunciado ante los Mossos d’Esquadra.

La piscina exterior del hotel Tahiti con un máximo de 140 metros de profundidad (Hotel Tahiti)

Albó denunció una detención ilegal por parte de la policía

En el momento del arresto, Albó tuvo un claro comportamiento errático, al mostrarse visiblemente “desequilibrado y fuera de sí”, según han confirmado las personas presentes. Pero al ser abogado de profesión, solicitó el procedimiento de Habeas Corpus con el fin de que el juzgado de guardia de Arenys de Mar determinara si se trataba de una detención ilegal.

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Sin embargo, tras tomarle declaración durante la noche, el magistrado desestimó la solicitud al concluir que la actuación policial fue totalmente lícita y justificada. Los Mossos d’Esquadra tienen previsto ponerlo nuevamente a disposición judicial en las próximas horas para dictaminar las medidas cautelares correspondientes.

Qué consecuencias pueden tener los actos por exhibicionismo sexual ante menores

Tras su detención, el ex cargo público queda ahora a la espera de las decisiones judiciales por unos cargos de exhibicionismo sexual ante menores en un espacio público. Aunque el juzgado aún no ha dictaminado una sentencia por lo cometido, estos cargos pueden desembocar en varios meses de prisión o en multas tipificadas en el artículo 185 del Código Penal.

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Pere Albó, exdiputado del exdiputado y exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Girona (MEScat)

La jurisprudencia entiende que estos actos pueden vulnerar la estabilidad psicológica y emocional de las víctimas, así como pueden tener consecuencias en sus procesos de educación, formación y maduración. De este modo, la ley establece: “El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Quién es Pere Albó

Pere Albó cuenta con una extensa trayectoria en la política catalana. Militante del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) desde 1999, ejerció como alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre 2007 y 2010, y como vicealcalde de 2011 a 2015. Posteriormente, se unió a Moviment d’Esquerres (MES), formación de corte socialista e independentista nacida en 2015.

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Bajo un pacto electoral con Junts per Catalunya, Albó concurrió a las elecciones autonómicas de 2021 y obtuvo un escaño como diputado en el Parlament, cargo que ocupó hasta 2024. El pasado mes de diciembre, Albó renunció oficialmente a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols y anunció su retirada de la primera línea política con el propósito de centrarse en su actividad en el sector hotelero familiar y en su carrera como abogado.