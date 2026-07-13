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El matrimonio de la ‘Casa de los Horrores’ queda en libertad: un juez les absuelve del delito de maltrato psicológico y rebaja su pena

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias solo ha mantenido su condena por abandono familiar, de seis meses

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Los abogados de los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet en Fitoria, Javier Muñoz y Elena González, atienden a los medios de comunicación a la entrada del juicio.
(Foto de ARCHIVO) Los abogados de los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet en Fitoria, Javier Muñoz y Elena González, atienden a los medios de comunicación a la entrada del juicio. (EUROPA PRESS)

El matrimonio alemán que encerró durante más de tres años y medio a sus hijos menores de edad en una casa de Oviedo (Asturias) ha quedado en libertad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya rebajado su pena a tan solo seis meses de cárcel. El magistrado ha estimado parcialmente el recurso presentado por los padres y los ha absuelto del delito de maltrato psicológico, además de anular las medidas cautelares adoptadas.

La Audiencia Provincial de Asturias condenó el pasado mes de mayo a ambos progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense, a dos años y 10 meses de prisión. La pareja había mantenido encerrados a sus tres hijos cerca de cuatro años por un “miedo infundado” a que se contagiasen durante la pandemia de la Covid-19. Los niños, dos gemelos de ahora 9 años y su hermano mayor de 11 años, fueron encontrados por las autoridades en un escenario de insalubridad extrema.

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El tribunal les consideró culpables de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y un delito de abandono de familia. La condena, que quedó lejos de los 25 años solicitados por la Fiscalía, se ha rebajado este lunes tras la apelación del matrimonio, que finalmente saldrá en libertad.

El TSJA ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa de los padres, a los que ahora solo considera culpables de un delito de abandono familiar, castigado con seis meses de prisión. El matrimonio podrá abandonar el Centro Penitenciario de Asturias en cuanto estén listos los autos que la Sección Segunda de la Audiencia está preparando ya para comunicar la sentencia, según han informado a Efe fuentes judiciales. El fallo no es firme y podrá recurrirse ante el Supremo.

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Cuatro años en la ‘Casa de los Horrores’

Exterior de la casa donde se han producido los hechos en la zona rural de Oviedo (Europa Press)
Exterior de la casa donde se produjeron los hechos en la zona rural de Oviedo (Europa Press)

El matrimonio alemán mantuvo más de tres años y medio a sus hijos encerrados en una vivienda ubicada en el término municipal de Oviedo. El chalet fue alquilado en octubre de 2021, pero no fue hasta abril de 2025 cuando se destapó el caso.

Fue una vecina la que interpuso una denuncia a los servicios sociales, lo que activó los mecanismos jurídicos y policiales asturianos. Un operativo policial se presentó en la vivienda y logró liberar a los tres menores de edad que había allí encerrados. Los agentes los encontraron con mascarillas y pañales en estancias con basura acumulada, excrementos y abundantes productos farmacéuticos. Fuentes de la investigación describieron la estancia como un espacio sin condiciones mínimas de higiene y completamente aislado del exterior.

Los menores, que se comunicaban entre ellos en inglés, no estaban escolarizados, aunque no se sabe si recibían alguna educación dentro de la casa; ni recibían atención médica regular. Una vez liberados, los niños quedaron bajo la tutela del Gobierno regional y se encuentran ingresados en un centro de menores. Según Europa Press, los menores presentaban problemas de control de esfínteres por el uso prolongado de pañales y, en la actualidad, tienen reconocido un grado de discapacidad del 35% por trastorno del desarrollo psicológico.

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