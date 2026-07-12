España

Prisión provisional y sin fianza para el hombre detenido en Pamplona por una presunta violación durante las fiestas de San Fermín

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha manifestado su “total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno”

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La Plaza del Castillo de Pamplona durante las fiesta de San Fermín, a 12 de julio de 2026. (EFE/ Villar López)
La Plaza del Castillo de Pamplona durante las fiesta de San Fermín, a 12 de julio de 2026. (EFE/ Villar López)

La jueza de Instrucción ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por una supuesta violación que habría ocurrido en la madrugada del viernes sábado en la vuelta del Castillo durante las fiestas de San Fermín de Pamplona.

No obstante, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la jueza de guardia, titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

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El Ayuntamiento traslada su “absoluto apoyo y solidaridad” a la mujer

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ya rechazó este sábado los hechos en una declaración institucional, en la que mostró su “total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.

“Las violencias sexistas afectan a todas las mujeres sin distinción de edad, posición socioeconómica o nacionalidad y se manifiestan en cualquier momento, también durante las fiestas. Se basan en las relaciones de poder que, en el plano simbólico y material, sitúan a los hombres por encima de las mujeres y tienen por objeto perpetuar que las mujeres vivan en una situación de sumisión frente a los hombres. Estas violencias sexistas presentan diferentes formas y actitudes. La detección, visibilización, rechazo de cada una de ellas es imprescindible y urgente para trabajar íntegramente en la prevención de todas las agresiones sexistas”, recordaba la Junta de Portavoces en el comunicado.

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Ataques más violentos y agresores de corta edad: así es la violencia sexual en grupo en España.

Ese mismo día, informaban de la denuncia de tres agresiones por tocamientos en durante el la jornada del viernes. Una persona fue detenida como presunta autora de una de esas agresiones, añadían

Una concentración en protesta por las agresiones en los Sanfermines

El pasado 5 de julio abrió el punto de información para la consulta de los recursos municipales y para conseguir pines, pegatinas y material promocional que visibilice la campaña ‘Pamplona libre de agresiones sexistas / Eraso sexistarik gabe, Iruña aske’.

Hasta este domingo, se han pasado por el punto de información 9.768 personas, un 23,4% menos que en 2025, cuando acudieron 12.750. El lunes 6 de julio se superaron las 2.000 atenciones en el punto de información con 2.039. El resto de días la afluencia ha oscilado entre las 1.000 y 1.500 personas, menor en todas las jornadas que el año pasado. “Hay que recordar que el pasado año los Sanfermines comenzaron el fin de semana, concretamente en domingo, y el punto de información abrió el sábado”, apuntan desde el consistorio.

El punto facilita información sobre los recursos municipales disponibles para atención a mujeres que han sufrido una agresión sexista y puede activar los servicios de acompañamiento y los protocolos correspondientes en caso de agresiones.

Además, este domingo el Movimiento Feminista de Iruñerria ha convocado una concentración en la plaza del Castillo a las 21 horas en protesta por las agresiones sexistas en lo que va de Sanfermines.

Diez años del caso de La Manada

En 2026 se cumplen diez años del caso de La Manada, que dio un giro en lucha contra la violencia sexual en España y especialmente en Pamplona. El suceso ocurrió en la madrugada del 7 de julio de 2016, cuando cinco hombre que entonces tenían entre 26 y 29 años agredieron sexualmente a una joven de 18 en un portal de Pamplona, durante las fiestas de San Fermín.

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