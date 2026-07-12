Agnès, la niña de 9 años que se ha educado en casa con libros de texto de 1950 y se ha convertido en la persona más joven en sacarse la ESO

Una niña de 9 años antes de entrar a clase por la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agnès Baldeck, una niña de 9 años y dos meses de La Chapelle-Blanche (Saboya), ha hecho historia en Francia al ser la persona más joven en aprobar el “brevet des collèges” (el equivalente al graduado de ESO), con una media de 15,85 sobre 20. Desde 1987 hasta ahora, el récord lo tenía Arthur Ramiandrisoa, quien obtuvo el diploma cuando tenía 9 años y 11 meses.

Aunque la noticia ha sorprendido al país entero, Agnès ha expresado su frustración por la calificación en una de las asignaturas. Así lo explicó su madre, Katya Kinsht, para France Info: “Está globalmente contenta, le fue bien. Pero está decepcionada por su mala nota en Historia y Geografía. No entiende su 12, porque era sobre la Segunda Guerra Mundial y había repasado bastante bien; se sentía confiada”.

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El resto de notas son excelentes, pues la menor obtuvo un 20 en inglés, 17 en ciencias y 16 en matemáticas y francés. En cambio, su nota más baja fue un 5 en Educación Moral y Cívica (EMC), decisión planeada por la familia, según aclaró su padre, Nicolas Baldeck: “Tenía la consigna de sacrificar la EMC, de bajo coeficiente, para tener más tiempo para dedicarlo a la historia y geografía”.

“En una clase se habría visto frenada por alumnos más débiles”

Desde que el mundo se paralizó en 2020 y tuvimos que estar tres meses confinados en casa, el mundo parece que es el mismo. Pero realmente han cambiado muchas cosas. Una de ellas fue la educación de Agnés. Y es que, en 2021, cuando debería haber vuelto al colegio tras la pandemia, la familia decidió continuar con su educación en casa.

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Una niña de 9 años rubia con dos trenzas estudia en su escritorio en casa, escribe en un cuaderno bajo la luz de una lámpara junto a una ventana con plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal y como ha explicado su padre para ICI, “estamos muy contentos”, a pesar de que “ella solo fue unos meses al jardín de infancia”. Gracias a este cambio, Agnès avanzó más rápido en su nivel de estudio: “No es una anomalía. Al estar en casa, simplemente hizo la escuela a su propio ritmo, mientras que en una clase se habría visto frenada por alumnos más débiles”, sostiene Nicolas.

Al final, “en la escuela, los niños pasan mucho tiempo aprendiendo, la clase no avanza al ritmo de cada uno y los profesores repiten mucho. Agnès es una alumna que tiene facilidades, pero no es excepcional”.

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Su jornada de estudio era muy flexible, pero “mucho menos intensiva que en una escuela clásica”. Concretamente, su padre remarca que “trabajaba de media 3 horas al día en lugar de 8 horas, lo que le permite realizar actividades extraescolares”, asegura. Así practica ballet, tenis, atletismo, clarinete y esquí, “por lo tanto, tiene una vida social aunque no vaya a la escuela”.

¿Qué sistema de estudio ha empleado?

La metodología combinó la tradición escolar con la tecnología moderna. Por un lado, usaron textos antiguos: “Utilizamos manuales de los años 1950 porque pensamos que el francés se enseñaba mejor en aquella época que ahora”, detalla Nicolas. Por otro lado, su madre compuso 16 canciones educativas mediante inteligencia artificial (IA) para facilitarle el estudio.

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Al ver que su hija repasaba durante horas para pasar uno de sus exámenes, Katya se dijo: “Pero debe haber otra solución que esa, algo más divertido, algo más fácil”. En ese momento recordó que “la canción entra en la cabeza y nunca se va”. Al final, como ha declarado para ICI, “todos conocemos canciones infantiles incluso 50 años después. Así que, si recordamos todo lo que debemos saber por una canción, seguro que es infalible”, sostiene.

Una niña con auriculares blancos estudia partituras musicales en una tableta, sentada en el suelo de una sala de estar con libros y útiles escolares a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta forma, creó canciones con conceptos clave: “Cogí el programa escolar, miré cuáles eran las palabras clave a recordar y luego las incorporé en una canción con rimas. Si recuerdas las palabras clave, solo tienes que componer con ellas el día del examen, incluso si tienes el mayor de los nervios”. Y así, Agnès, que también habla inglés y ruso, escuchaba las canciones para afianzar conceptos difíciles.

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“Solo hay que adaptarse más a los niños y a sus necesidades”

Este logro ha servido para afianzar el pensamiento de la familia. Es la prueba de que es posible estimular más a los niños y no dudar de sus capacidades. Solo hay que adaptarse más a los niños y a sus necesidades”, ha explicado Katya para France Info. Por este motivo, seguirán con el mismo modelo y sin prisas para bachillerato. “Si hubiera seguido el programa de la educación nacional, todavía estaría en los programas de CM2 (último curso de primaria)”, recuerda.

Aun así, su padre asume con realismo las limitaciones lógicas de su edad: “Tiene dificultades en redacción. Una niña de 9 años no escribe tan rápido como una adolescente. Y aún no tiene la madurez para estudiar filosofía”. Por el momento, continuarán la formación de su hija siguiendo su ritmo y, sobre todo, “sin ninguna presión”. Y es que, “no tiene la ambición de pasar el bachillerato lo más rápido posible para luego encontrarse, demasiado pronto, en la educación superior”.

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