Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). (Tomàs Moyà - Europa Press)

Acceder a una vivienda digna es, actualmente, uno de los grandes quebraderos de cabeza para miles de personas. Conseguir comprar una casa es casi como una carrera de obstáculos, marcada por los precios cada vez más elevados, una demanda que no deja de crecer, y una oferta claramente insuficiente, especialmente en determinadas zonas. A esto se suman factores como la presión turística, la llegada de compradores internacionales y la adquisición de viviendas con fines especulativos, y un ritmo de construcción que no siempre acompaña al crecimiento de la población.

El resultado, al final, es un mercado inmobiliario tensionado, desigual y muy distinto entre ciudades. Así lo señala un reciente estudio elaborado por Remitly, que pone cifras a la realidad que ya tenemos tan normalizada en nuestro país, y que permite identificar dónde sigue siendo relativamente fácil comprar una vivienda, o, por el contrario, en qué lugares el acceso se ha hecho prácticamente imposible.

El precio medio de la vivienda en España ha subido un 16,2% en el último año, hasta situarse por encima de los 2.600 euros el metro cuadrado, según los datos de idealista correspondientes a diciembre de 2025. Y es una realidad que el incremento generalizado de los precios ha reducido las opciones para muchos compradores. Sin embargo, el análisis de Remitly revela que no todas las zonas evolucionan al mismo ritmo.

Los territorios donde comprar casa sigue siendo posible

Una de las principales conclusiones del estudio es que Almería se situó como la ciudad más accesible para comprar vivienda en España en 2025. Allí se combinan precios relativamente bajos, en torno a los 1.500 euros por metro cuadrado, con una importante oferta de vivienda nueva. A pesar de que los precios también han aumentado, lo han hecho de forma más moderada que en otros puntos del país. En la práctica, esto permite que un piso de unos 45 metros cuadrados pueda encontrarse por algo menos de 67.000 euros, de media. Además, el dinamismo del sector de la construcción, con un elevado número de viviendas terminadas y licencias concedidas, amplía las opciones disponibles para quienes buscan casa.

Una persona con unas llaves en la mano levanta la mano durante una protesta para exigir precios más bajos en el alquiler de viviendas y mejores condiciones de vida, en Madrid, España. 5 de abril de 2025. REUTERS/Ana Beltran

Muy cerca aparece Murcia, que ofrece de los precios más bajos del país, de entre 1.400 y 1.700 euros por metro cuadrado. Frente a ciudades vecinas como Alicante, donde el encarecimiento ha sido mucho mayor, Murcia mantiene un equilibrio entre coste y estilo de vida mediterráneo. El flujo constante de obra nueva contribuye a que el mercado sea algo más flexible y a que los compradores no dependan exclusivamente de viviendas antiguas.

De igual manera, el estudio también destaca casos muy diferentes entre sí, como Palencia y Girona. En la ciudad castellanoleonesa, los precios son especialmente contenidos, alrededor de los 1.230 euros por metro cuadrado, y la actividad constructora es elevada en relación con su población. Esto permite adquirir viviendas amplias a precios todavía asumibles. Girona, en cambio, presenta precios mucho más altos, por encima de los 2.100 euros por metro cuadrado, pero con una evolución más estable que en otros mercados tensionados. La clave aquí es que el crecimiento de los precios ha sido moderado, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento.

Precios disparados y poca oferta

En el extremo opuesto se encuentran las capitales donde comprar vivienda se ha vuelto especialmente difícil. El denominador común de todas estas zonas, es que las subidas de precios son muy superiores a la media nacional, y cuentan con una oferta que no crece al mismo ritmo. En estos territorios, el valor medio de la vivienda supera con holgura los 1.900 euros por metro cuadrado y, en algunos casos, los incrementos anuales rondan o superan el 20%.

La ciudad de A Coruña es uno de los ejemplos más llamativos. En tan solo un año, los precios han aumentado cerca de un 22%, hasta situarse por encima de los 2.500 euros por metro cuadrado. A esto se suma una producción de vivienda nueva inferior a la media, lo que limita las alternativas disponibles. Además, el mercado está muy concentrado en la demanda local, lo que deja menos margen a quienes llegan de fuera.

Algo similar ocurre en Salamanca, donde el atractivo universitario y patrimonial convive con un mercado poco flexible. Los precios han subido más de un 15% interanual y la construcción de nuevas viviendas avanza con cautela. Lugo, por su parte, destaca por el problema contrario, ya que los precios aún no son excesivamente altos, pero la escasez de obra nueva reduce drásticamente las posibilidades de elección y empuja los valores al alza.

Donde más suben los precios y donde más se construye

El informe también pone el foco en las zonas donde los precios están creciendo más rápidamente. Valencia encabeza este ranking, con un aumento superior al 22% en un solo año. A día de hoy, comprar un piso medio en la ciudad ya supone desembolsar cerca de 190.000 euros. Asturias y A Coruña siguen una tendencia muy similar, lo que deja ver que la presión no se concentra únicamente en las grandes capitales tradicionales.

Por último, el estudio analiza dónde está creciendo el parque de vivienda. Soria destaca con diferencia, con un ritmo de construcción que triplica la media nacional. También sobresalen Guadalajara, Málaga y Cáceres, urbes donde la obra nueva avanza con fuerza y podría ayudar a contener futuras subidas de precios. En paralelo, las licencias de obra concedidas anticipan más desarrollo en lugares como Guadalajara, Sevilla o Valladolid, lo que podría aliviar la tensión en los próximos años.