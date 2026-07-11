Un detenido por una presunta agresión sexual en Pamplona durante las fiestas de San Fermín

Momentos previos al Chupinazo de San Fermín 2026, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). (Eduardo Sanz/Europa Press)

Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer esta pasada noche en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín. La agresión habría tenido lugar de madrugada, en torno a las 4.45 horas, en la Vuelta del Castillo, según informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

En una declaración institucional, la Junta de Portavoces del Consistorio ha manifestado su “total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Pamplona se reafirma de nuevo en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad. Además, se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.

Dos jovenes duermen antes del Segundo encierro de los Sanfermines de 2026, a 8 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). (Eduardo Sanz/Europa Press)

Tres denuncias por tocamientos en la última jornada

En su reunión de este sábado, la Junta Local de Protección Civil ha conocido la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Por una de estas presuntas agresiones, una persona ha sido detenida.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación