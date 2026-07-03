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La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios

El exceso de fallecimientos se concentra en la semana del 22 al 28 de junio y supone un aumento del 29% respecto a la semana anterior, aunque las cifras aún no incluyen todos los certificados de defunción

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La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios (REUTERS/Tom Nicholson/File Photo)
La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios (REUTERS/Tom Nicholson/File Photo)

Durante la ola de calor de junio, Francia ha registrado al menos 2.025 muertes más de las previstas, según datos provisionales facilitados por la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en una entrevista para TF1. La cifra no se refiere al número total de fallecimientos, sino al exceso sobre lo esperado para ese periodo. “Hubo alrededor de 2.025 fallecimientos adicionales durante la semana del 22 al 28 de junio en comparación con la semana anterior”, indicó Rist en declaraciones a medios locales.

La ministra ha aclarado, sin embargo, que este dato es provisional y que con toda probabilidad el balance final será mayor: solo incluye las muertes comunicadas mediante certificados electrónicos, que representan en torno al 60% del total. El resto de los fallecimientos, registrados en papel, aún no se han incorporado al balance. Santé Publique France, la agencia nacional de salud, ha precisado que este exceso supone un aumento del 29,1% respecto a la semana previa.

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De acuerdo con el informe de la agencia, la región de París experimentó un repunte del 62% en mortalidad durante los diez días que ha durado la ola de calor, que provocó tres de las jornadas más calurosas registradas jamás en París. El aumento fue similar en Pays de la Loire.

La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios (REUTERS/Tom Nicholson)
La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios (REUTERS/Tom Nicholson)

Un aumento del 91% en muertes en domicilios respecto a la semana anterior

El impacto de la ola de calor se compara con el episodio de 2003, cuando se contabilizaron unas 15.000 muertes, sobre todo entre personas mayores, muchas de ellas en residencias y también en sus propios hogares. Aunque la ola de junio se considera más intensa en cuanto a temperaturas, las autoridades estiman que sus consecuencias han sido menos graves. “Probablemente no sea comparable”, expresó Rist al ser preguntada por la posibilidad de alcanzar cifras similares a las de 2003.

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“Lo más importante”, añadió Rist, “es que, entre esos 2.025 fallecidos, hay un aumento del 91% en muertes en domicilios respecto a la semana anterior”. Desde el Gobierno y las autoridades sanitarias francesas se insiste en la preocupación por las personas que viven por su cuenta o en situación de aislamiento, especialmente vulnerables en estos escenarios.

Una persona se resguarda bajo un paraguas junto a la Torre Eiffel durante una ola de calor en París, Francia, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Tom Nicholson
Una persona se resguarda bajo un paraguas junto a la Torre Eiffel durante una ola de calor en París, Francia, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Tom Nicholson

Nicolas Revel, director general del sistema público hospitalario de París, ha comentado que espera que la mortalidad de este año se sitúe por debajo de la de 2003, pero “probablemente” por encima de los 5.700 fallecimientos registrados el año pasado durante otro episodio de calor.

El perfil de los fallecidos aún no está completamente identificado, aunque las primeras estimaciones apuntan a un aumento entre las personas mayores de 45 años. “No significa gran cosa”, matizó la ministra, a la espera de un análisis más exhaustivo por parte de la agencia de salud pública. Santé Publique France prevé publicar los datos consolidados sobre la sobremortalidad en las próximas semanas. El grupo de los Ecologistas alegaba esta semana que la ola de calor podría haber provocado hasta 10.000 muertes en Francia, dato que Lecornu, primer ministro francés, salió a desmentir.

El país se encuentra ante la posibilidad de afrontar un nuevo episodio de altas temperaturas tras varias semanas con máximas que han superado los 40 grados en distintas regiones y noches tropicales que apenas han dado tregua a la población. Los expertos advierten de que este tipo de olas de calor serán cada vez más habituales debido al cambio climático.

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