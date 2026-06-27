Lola, la hermana mayor de Paz Padilla que debuta en televisión con ‘El show de Paz’: “Hace un mes que me he jubilado y tenía muchas horas sin nada que hacer”

Lola Padilla, la hermana mayor de Paz Padilla (Mediaset España)

Telecinco ya comienza a estrenar sus novedades de verano y ha llegado el turno de El show de Paz, donde debuta en televisión Lola Padilla, la hermana mayor de la presentadora. Infobae ha podido hablar con ella ante su inminente bautismo televisivo, que la tiene “atacada” y muy nerviosa, por lo poco acostumbrada que está a los focos, a diferencia de Paz Padilla.

Tras presentar ante la prensa el programa, Infobae conversó con ella: “Estoy atacada... Bueno, ya parece que estoy más tranquilita porque ya, yo qué sé, ya hemos hecho la rueda de prensa... Es que es la primera rueda de prensa que yo hago”. Todavía se sigue planteando si ha tomado la decisión correcta: “Este mundo no es para mí... Bueno, de momento. No era para mí y ahora ya estoy aquí metida”.

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Fue Paz Padilla la que le instó a sumarse a su formato: “Mi hermana empezó a decirme ‘vente, vente’ y ella no se lo creía cuando le dije: ‘Pues mira, sí, me voy’. Después de toda una vida trabajando como técnico de Rayos X, Lola Padilla encontró el momento para esta oportunidad: ”Hace un mes que me he jubilado y supongo que le pasará a todos los jubilados, que se ven con muchas horas y sin nada que hacer".

'Infobae' entrevista a Lola Padilla en su debut televisivo en 'El show de Paz’, donde acompaña a su hermana pequeña, Paz Padilla.

Los miedos de Lola Padilla

“Al principio pensaba ‘yo todavía no’, yo no sirvo para eso y ya después lo pensé un poquito y digo: ‘¿Por qué no? Pues, pues venga, habrá que probar a ver qué sale’“, cuenta la mayor de los Padilla. Eso sí, tiene sus trucos para combatir esos nervios que no puede ocultar Yo hago meditación todos los días y es verdad que es una herramienta muy buena para relajarte y ver las cosas con más claridad”.

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Lola Padilla encuentra “muy complicado” el mundo en el que se está metiendo: “Yo no me he visto nunca en televisión... De hecho, yo veo muy difícil lo que hace mi hermana y toda la gente que trabaja en este mundo, porque tienen que estar a cara de que la vea todo el mundo”.

Lola Padilla, la hermana mayor de Paz Padilla (Mediaset España)

La hermana de Paz Padilla afronta este reto desde la más pura inocencia: “Tengo miedo a todo, a las luces, a las entrevistas, a todo tengo miedo, de verdad”. Ante este temor, le preguntamos a qué tenía miedo exactamente: “No sé, que la gente no me vea como yo soy o que yo no me comporte como soy, más sencilla y más normal. Me da susto eso, que la gente lo interprete malamente y me den mal rollo”.

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Su reacción a las críticas de Paz Padilla

Al menos, el tipo de formato en el que entra le calma: “De momento, como el programa va a ser de humor y de amor, esperemos que el amor se rellene todos los corazones de todo el que vea el programa”. Ahora, Lola Padilla se someterá al juicio público tras años leyendo comentarios sobre su hermana: “Los buenos, superbién, como es normal y, los malos, pues chungo, porque no se corresponde con la persona que realmente es”.

Lola Padilla, la hermana mayor de Paz Padilla (Mediaset España)

La debutante nos ha contado quién era la que peor llevaba esas críticas hacia Paz Padilla: “Sobre todo mi madre sufría mucho más... Pero bueno, después Mari Paz, porque yo le digo Mari Paz, hacía así: ‘pa, pa, pa, pa’. Y se quitaba ya, que les den y ya”. Esos consejos ahora tendrá que aplicárselos ella tras el estreno de El show de Paz: “Yo supongo que haré lo mismo. Si la gente empiezan a decir cosas mías, pues diré: ‘Bueno, y esto lo que hay, ¿qué voy a hacer?’“.

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