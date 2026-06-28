Paz Padilla se sincera sobre su regreso a Telecinco con ‘El show de Paz’: “Meteré la pata sí o sí, no lo hago perfecto, pero no me da miedo el directo”

‘Infobae’ entrevista a Paz Padilla, que estrena su propio formato los fines de semana de Telecinco con ‘El show de Paz’.

El regreso de Paz Padilla a Telecinco ya es una realidad. La actriz y presentadora ha vuelto por todo lo alto esta semana primero en una entrevista en ¡De Viernes! y después con el gran estreno de El show de Paz, que regresa este domingo tras su primera toma de contacto en la tarde del fin de semana. Infobae ha podido hablar con la televisiva sobre este regreso, la presencia de su hermana, Lola Padilla, y sus sensaciones con el formato, que llega un par de meses antes de la boda de su hija, Anna Padilla.

La gaditana está “ilusionadísima” con el formato, pero antes del estreno se encontraba también algo nerviosa: “Supongo que cuando suene la banda me temblarán las piernas, pero ahora pienso que es un regalazo, entonces lo voy a vivir”. Aún así, arranca sin esperar nada de lo que pueda pasar: “El ser humano lo que le hace sufrir son las expectativas, aquello que querías conseguir y no conseguiste, aquello que te prometieron y no te lo dieron. Pero yo no tengo expectativas y voy a disfrutarlo. Pase lo que pase, estará bien”.

PUBLICIDAD

El show de Paz supone también su regreso al directo tras su larga etapa en Sálvame: “Meteré la pata sí o sí, porque siempre meto la pata. Yo asumo que no soy perfecta, que no lo hago perfecto, pero no me da tanto miedo el directo”. De hecho, le gusta ese punto inesperable que aporta el vivo: “Lo bonito surge y surgen cosas interesantes, brillantes, fantásticas o cosas terribles, pero surge en el directo y eso es muy bonito”.

El regreso de Paz Padilla a Telecinco

“No soy la misma Paz”, sentencia cuando echa la vista atrás y ve a la Paz Padilla que se alejó unos años de la cadena, a la que vuelve renovada: “Me han ofrecido un proyecto que no tiene nada que ver con lo que antes hacía, con lo cual es muy bonito”. “Es un show porque va a pasar muchas cosas, pero es un programa hecho con amor y con humor. Poder mezclar las dos cosas en el punto en el que yo estoy...“, asegura sobre el tipo de espacio hecho a su medida en el que la han puesto al frente.

PUBLICIDAD

La comedia siempre está presente en la vida de Paz Padilla, incluso para hablar de los temas más complicados: “Hago conferencias hablando del duelo, del acompañamiento, hago obra de teatro hablando también de eso y lo hago utilizando el humor”. El programa tiene también una doble vertiente social más allá de las risas: “Este programa va un poco de cadena de favores, de ayudar a los que lo están pasando mal, de visibilizar ciertas historias, de descubrir a héroes anónimos... Es muy bonito”.

Paz Padilla presenta 'El show de Paz' (Mediaset España)

En su momento, se especuló que Belén Esteban podría regresar como ella a Telecinco para formar parte del programa, aunque Raúl Prieto, el director, lo desmintió en la rueda de prensa del programa. En cuanto a la incorporación de otros rostros antiguos de Telecinco, Padilla no tendría líneas rojas: “Hay algunos que podrían volver, pero la elección de los colaboradores también ha sido más parte de la productora, de la dirección y de la cadena. Yo tengo las puertas abiertas para todo el mundo. El show no es mío, es de todo el mundo".

PUBLICIDAD

La boda de Anna Padilla

Presentado como una de las novedades de verano, El show de Paz está pensado en realidad para perdurar en el tiempo y compartir la tarde con Fiesta definitivamente. Sin embargo, en septiembre la presentadora tendrá que ser sustituida porque llega uno de los momentos más importantes de su vida: la boda de su hija Anna Padilla. “Hombre, yo lo he dicho, ese fin de semana, lo siento, pero se casa mi niña”, comenta la televisiva con un brillo especial en los ojos.

Paz y Anna Padilla, en imagen de archivo (Europa Press)

La preparación del programa y la boda al mismo tiempo no está siendo una tarea difícil: “Ella lo está llevando todo, con lo cual yo solo estoy acompañándola”. El show de Paz contará con el debut televisivo de Lola Padilla, la hermana mayor de la presentadora, pero, ¿se planteó que se sumara también su hija?: “Sí, claro que lo he pensado, pero Anna me decía: ‘Mamá, es que en verano...’. Tiene mucho trabajo y encima se casa. Dijo ‘mamá, por favor, no’ y yo lo he entendido”.

PUBLICIDAD

Lola Padilla debuta en televisión

En cuanto a la participación de su hermana, surgió de una forma muy natural: “Es la que más me conoce. De hecho, me llama Mari Paz, como me llama mi gente y ella es un poco la voz de la calle, porque tiene una vida como la de todo el mundo y va a trabajar, tiene sus amigos, su entorno... Una vida muy real”.

Lola Padilla, la hermana mayor de Paz Padilla (Mediaset España)

Es más, el rol de Lola Padilla seguirá siendo el de hermana mayor también en el programa: “Ella es la única que se va a atrever a decirme: ‘Pues mira, esto no me gusta, pues tú aquí lo has hecho mal’. Es la más sincera, porque es mi hermana mayor. Entonces vamos a tener esa parte muy cercana”.

PUBLICIDAD