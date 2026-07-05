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Fabiola Martínez y su lucha con su hijo Kike Osborne: “Me pueden llamar privilegiada, pero las madres me escriben para darme las gracias por darles voz”

La modelo se estrena como colaboradora de Telecinco con ‘El show de Paz’, donde su papel principal está en la solidaridad

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Fabiola Mártinez es una de las colaboradoras del programa de Paz Padilla y su sección pone el foco en la solidaridad.

Fabiola Martínez amplía su currículum televisivo como colaboradora de El show de Paz, donde más allá del humor se convierte en la transportadora de solidaridad. Un papel que a nadie le ha extrañado, puesto que la modelo siempre ha mostrado su lado humano al frente de la Fundación Kike Osborne, creada tras lidiar con la enfermedad de su hijo en común con Bertín Osborne, para apoyar a familias que como la suya cuidan de alguien con discapacidad. De todo esto ha podido hablar Infobae con ella en una entrevista desde las instalaciones de Mediaset.

Su nuevo rol en televisión, Fabiola Martínez lo afronta con fuerza: “No estoy nerviosa, estoy muy ilusionada, con unas ganas tremendas de que se empiece a ver todo lo que se ha ido haciendo empezar a ayudar, que es lo que a mí me gusta”. Entra además, en un espacio no tan común en la televisión generalista actual: “Es un formato que hasta ahora yo creo que no ha habido nada parecido que mezcle humor y amor. Vamos a estar en situaciones muy divertidas, pero a la vez mucha solidaridad. Entonces no me pude imaginar, porque hasta ahora no existía un formato como este”.

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“Como es de la mano de Paz Padilla y hay unos compañeros maravillosos, pues sí, me veo, me veo”, asegura sobre su compromiso actual con el programa. Esas risas suelen ir acompañadas de solidaridad en programas como este o Inocente, inocente: “Nos conecta con la parte más humana. A todos nos gusta reírnos y todos, cuando nos tocan el corazón, al final brotan las emociones y los sentimientos”.

Fabiola Martínez, es colaboradora en 'El show de Paz' (Mediaset España)
Fabiola Martínez, es colaboradora en 'El show de Paz' (Mediaset España)

Fabiola Martínez y su hijo Kike Osborne

“Yo creo que hay mucha más empatía de lo que realmente se ve en redes sociales y con este programa lo vamos a demostrar, que hay mucha gente buena y mucha gente que quiere ayudar a otras personas”, explica Fabiola Martínez sobre el lado empático de la humanidad. Ella misma despertó esa empatía al narrar hace unas semanas la historia de su hijo, Kike Osborne: “Mi intención cuando mostré esa realidad era simplemente dar voz a muchas familias que viven esa situación y que no se les ve, son anónimas”.

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Fabiola Martínez, es colaboradora en 'El show de Paz' (Mediaset España)
Fabiola Martínez, es colaboradora en 'El show de Paz' (Mediaset España)

Al mismo tiempo, sabe que se la puede criticar por mostrarse vulnerable: “Entiendo que yo estoy en una posición que en algunos casos puedes decir: ‘Mira, es que eres privilegiada’. Obviamente, a veces hay personas que lo pasan muy mal, pero no sabía que iba a tener ese impacto”. Aun así, se queda con lo positivo: “Me ha sorprendido la cantidad de madres, sobre todo, que me han escrito diciéndome: ‘Gracias por darnos voz, gracias por mostrar con naturalidad una realidad que vivimos todos los días y que no se nos ve porque somos invisibles para la sociedad’”.

La relación de Fabiola Martínez con Paz Padilla

Fabiola Martínez, es colaboradora en 'El show de Paz' (Mediaset España)
Fabiola Martínez, es colaboradora en 'El show de Paz' (Mediaset España)

Al estar rodeada de humoristas, su labor en el programa no es puramente solidaria: “Con Paz Padilla, al final entras en todo. Yo creo que eso va a ser también lo bonito del programa, que todos vamos a conectar con esa energía que ella tiene y que, al estar entre el humor y su sensibilidad, todos tenemos un poquito de Paz, de Paz la persona”.

Su relación con la gaditana se remonta a años atrás: “La conozco desde hace años y la quiero un montón. Es una persona, de verdad, excepcional, que ha ido aprendiendo mucho a lo largo de la vida, que le ha ido dando golpes, porque tampoco lo ha tenido fácil y creo que eso ha desarrollado su parte más sensible y más humana”. Así, no se lo pensó al recibir la propuesta: “Cuando me dijeron que era con ella, un sí rotundo”.

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