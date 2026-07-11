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Embalses España: la reserva de agua bajó este sábado 11 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,35 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

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Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.043 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 77,08 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según esta información oficial, la capacidad hídrica en el país bajó en comparación de la semana anterior.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

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Evolución del agua embalsada en España

Fecha: sábado 11 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 43.199 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 77,08 %.

Variación de hace una semana: -756 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,35 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 39.856 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 71,12 %.

Así están los embalses en España

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 81,18%.

Aragón: 76,60%.

Asturias: 82,68%.

C. Valenciana: 53,12%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 79,76%.

Castilla-La Mancha: 66,93%.

Cataluña: 86,67%.

Comunidad de Castilla y León: 81,07%.

Extremadura: 78,04%.

Galicia: 75,84%.

Murcia: 31,08%.

Navarra: 72,72%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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