El incendio en Los Gallardos (Almería), en imágenes: casas quemadas, coches calcinados y el avance de las llamas

El incendio en Los Gallardos (Almería) continúa activo este sábado. Centenares de efectivos trabajan en la zona para contener el avance de las llamas, que ya ha afectado a 6.600 hectáreas, según el balance provisional.
La mejora de las condiciones meteorológicas, con una humedad del 50 % y un viento mucho más débil que en los días previos, está permitiendo que, por primera vez, los medios de extinción pasen de la defensa al ataque. “Se nos abre una ventana de oportunidad”, ha señalado a los medios de comunicación Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, desde el puesto de mando en Turre.
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El fuego se ha cobrado la vida de 12 personas que trataban de huir de las llamas. Cuatro de ellos, presumiblemente británicos, fueron hallados en el interior de sus vehículos, mientras que el resto intentaban escapar a pie, después de que los coches no pudiesen avanzar más por el camino alternativo que habían tomado. Según las primeras investigaciones, la mayoría de ellos son extranjeros y no estaban siguiendo las instrucciones el operativo de emergencia de las autoridades. Las muestras biológicas extraídas de las doce personas fallecidas ya se encuentran en Madrid para su análisis genético y posterior identificación.
Además, ocho personas resultaron heridas, de las cuales cuatro se encuentran graves y están ingresados en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
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Junto a esto, 23 personas se encuentra ilocalizadas, según ha señalado Sanz en la mañana de este sábado. Sin embargo, el número de denuncias formales por desaparición es de siete.
Una tragedia sin precedentes en Andalucía
El fuego en Los Gallardos comenzó en la tarde del jueves. La principal hipótesis que investigan las autoridades actualmente con respecto al origen del incendio forestal apunta a la caída de un cable de un tendido eléctrico, lo que provocó que se prendiese la vegetación de alrededor y rápidamente las llamas se extendiesen a la zona forestal cercana. Sin embargo, las causas todavía no han podido ser confirmadas.
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La virulencia y la gravedad del incendio no se habían conocido nunca en nuestro país, según ha señalado este sábado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños. De hecho, los peores momentos de las condiciones meteorológicas, las llamas llegaron a avanzar 100 metros al minuto, una circunstancia que es consecuencia de “la emergencia climática”.
El incendio en Los Gallardos se ha descrito como “una tragedia sin precedentes”. Es, de hecho, el más mortífero de la historia de Andalucía, superando en número de víctimas al de Monte Prieto, en el Parque Natural de Grazalema (Cádiz), ocurrido en 1992, que se cobró la vida de cinco integrantes de un retén del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca), y al de Alájar (Huelva), en 1999, con cuatro víctimas mortales, también miembros de un retén.
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El fuego en Almería continúa en situación operativa 2 del Plan Infoca y las más de 1.400 personas desalojadas por el avance de las llamas no han podido regresar aún a sus casas.
En la zona, en la que se ha tenido que desplegar un amplio contingente de emergencias (incluyendo efectivos de la Unidad Militar de Emergencias), el panorama es desolador, con el terreno ennegrecido por la ceniza y viviendas y vehículos calcinados.
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