María Parrado suma otra victoria y J Kbello se convierte en el primer finalista de ‘Tu cara me suena’ tras la polémica decisión del jurado

Parrado sorprendió al público y dedicó el premio a causas solidarias (Tu cara me suena)

La primera semifinal de ‘Tu cara me suena’ ha dejado este viernes una doble resolución en Antena 3, ya que María Parrado ha ganado la gala y J Kbello se ha convertido en primer finalista, en una noche marcada por la decisión del jurado de rebajar sus notas al líder de la general para favorecer a otros concursantes y por una donación extraordinaria de 6.000 euros.

Parrado ha sumado su tercera victoria en el programa después de imponerse en la duodécima gala, mientras que J Kbello ha asegurado su pase a la final al mantener la puntuación acumulada más alta. El público le ha concedido 12 puntos, pero ese respaldo no ha bastado para darle el triunfo de la noche.

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La clasificación del jurado anticipaba parte del desenlace. Cristina Castaño ha recibido 38 puntos, Leonor Lavado 42, Paula Koops 38, Aníbal Gómez 18, Martín Savi 26, J Kbello 19, Jesulín de Ubrique 36, María Parrado 37 y Sole Giménez 34.

Controversia por las notas a J Kbello

Antes del veredicto del público, Ángel Llàcer ha tenido que desempatar la segunda posición entre Castaño y Koops y ha situado a la primera por delante. Después, las votaciones populares han repartido el cuatro para Aníbal, el cinco para Cristina, el seis para Leonor, el siete para Jesulín, el ocho para Paula, el nueve para Sole, el 10 para Martín, el 11 para Parrado y el 12 para J Kbello.

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La actuación de J Kbello fue aplaudida, pero la puntuación del jurado generó polémica (Tu cara me suena)

La puntuación de J Kbello ha sido el punto de mayor fricción de la noche. El concursante gaditano, que llegaba tras tres victorias consecutivas y cinco en total, ha recibido un 4, un 6, un 5 y un 4 del jurado después de su imitación de Imagine Dragons con ‘Radioactive’, una actuación que terminó con él suspendido por los aires.

La discrepancia entre elogios y notas ha provocado abucheos en el plató. Chenoa le ha dicho: “Lo tuyo es de otra liga, te felicito de todo corazón, no hay nada malo en ti nunca”. Lolita también ha admitido la dificultad del reparto de puntos: “Es un orgullo muy grande ver cómo trabajas y cómo lo haces, pero por otro lado… qué hacemos el jurado para poner las notas”.

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Llàcer ha explicado después el criterio seguido por el tribunal. “Os lo voy a explicar porque evidentemente él no se merece estas notas, pero nosotros hemos hecho unos cálculos y sabemos que va a estar en la final sí o sí. Entonces, sabiendo eso, nuestras notas de hoy no repercuten en nada la clasificación de este programa, por lo tanto da igual”, ha afirmado el presidente del jurado.

Los miembros del jurado explicaron que su estrategia buscaba equilibrar la final (‘Tu cara me suena’)

El presentador del tribunal ha añadido que esa estrategia les permitía “puntuar a otras personas”. Florentino Fernández ha justificado su cuatro con ironía: “Tengo que decirte que te he puesto un 4 porque he visto que has parpadeado en un momento que no debías… A ver si para la semifinal y la final te pones un poco las pilas”.

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Premio solidario y cierre de la clasificación

La ganadora de la noche no esperaba imponerse. La cantante gaditana ha reconocido su sorpresa y ha decidido entregar el premio económico de la gala tras valorar el nivel general de las actuaciones y el rendimiento de varios compañeros.

La pareja sorprendió con su actuación y su complicidad en el escenario

Parrado lo ha verbalizado así: “Yo hoy lo tengo muy claro. Muchos compañeros hemos ganado. J Kbello le dio un premio a Leonor, otro a Aníbal y es que le toca ya, hace todas las actuaciones de 12. Hoy nos ha dado un momentazo increíble y encima me gustaría que viniesen los dos, Jesulín y María José”.

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A partir de ahí, Jesulín de Ubrique ha ampliado la cuantía prevista con una aportación propia. “Yo voy a hacer una cosa. Como esta noche ha sido especial, yo quiero que esto lo dones tú a cualquier ONG, lo que tú quieras”, ha dicho a su mujer, María José Campanario, antes de añadir: “Pero, quiero donar de mis honorarios 6.000 euros. Más los 3.000 euros estos para la ONG que mi mujer quiera y que yo quiera también. Así que 4.500 euros por un lado y 4.500 euros por otro lado”.

En el último tramo de la gala, Campanario ha elegido como destinataria una asociación llamada Afibrom, centrada en dar visibilidad a patologías como la fibromialgia. Jesulín ha reservado la otra parte para “los críos que tienen cáncer ocular”.

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María Parrado revela por qué este es el momento perfecto para unirse a 'Tu cara me suena'. La artista habla sobre cómo su momento personal y vital le permite afrontar el concurso con una nueva filosofía.

El tercer anclaje de la gala es el cierre competitivo de la noche en la clasificación general: J Kbello ha sellado matemáticamente su presencia en la final y la próxima semana actuará fuera de concurso, sin pasar por el pulsador y con libertad para escoger imitación. María, Cristina, Martín, Paula y Sole se jugarán las plazas restantes, mientras que Jesulín, Aníbal y Leonor quedan prácticamente sin opciones matemáticas de avanzar.