España

La infanta Sofía, de blanco impoluto ante su primer discurso en Zaragoza: “No os riais, me hizo ir con ánimo renovado a mi clase de tercero de primaria”

La benjamina de la familia real española ha estado arropada por sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la princesa Leonor

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La infanta Sofía durante su primer discurso (Casa Real)
La infanta Sofía durante su primer discurso (Casa Real)

La infanta Sofía ha pronunciado este miércoles su primer discurso oficial en público desde el monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, en Zaragoza, durante la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. La joven de 19 años se ha mostrado segura al pronunciar cada una de sus palabras, centradas sobre todo en la docencia.

La intervención de la hija pequeña de los reyes ha marcado un gran paso en su agenda institucional, ya que, aunque había asistido a otros compromisos, no se había dirigido de forma oficial a un auditorio. Se trataba de su tercer acto en solitario, aunque esta vez ha estado arropada por los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor, cuyos nombres no figuraban en la agenda oficial, y que solo van a apoyar a Sofía, quien realmente preside el acto.

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Horas antes del acto, la princesa de Asturias, Leonor, apareció por sorpresa en el Palacio de Cogullada, sede de la Fundación Ibercaja, donde se realizaban talleres previos. La princesa se incorporó de forma inesperada a una sesión sobre sostenibilidad en la educación junto a su hermana, ante los 25 profesores finalistas reunidos en el aula.

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor acompañan a la infanta Sofía en su gran día en Zaragoza (Europa Press)
Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor acompañan a la infanta Sofía en su gran día en Zaragoza (Europa Press)

El primer discurso de la infanta Sofía

El primer discurso de la infanta Sofía ha comenzado con una anécdota sobre una niña de una película sobre Afganistán con la que se ha acercado al público: “Conocí a Bagtay cuando ella tenía 6 años y yo 8. Fue en esas tardes de domingo y de peli en casa y nunca se me quitó de la cabeza esta escena: Bagtay cogió unos huevos a escondidas para cambiarlos por un cuaderno medio roto en un mercado polvoriento y encima no le llegaba el trueque para añadir un lápiz”.

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Enseguida, la hermana de la princesa Leonor ha enlazado esa anécdota al acto que presidía: “Esa niña pequeña se enfrentaba a todo un universo que le negaba el derecho a aprender, al conocimiento”. Además, ha concretado que la película de la que hablaba es Buda explotó por vergüenza.

“Yo, claro, no tenía entonces ni idea de lo que sucedía y sucede en aquel país”, ha explicado manteniendo ese tono cercano. Justo en este momento ha hecho una pequeña broma con la que calmar sus nervios: “Bagtay me hizo ir, no os riais, con ánimos renovados cada mañana a mi clase de tercero de primaria”.

En todo momento, la infanta Sofía ha mantenido el foco en la educación: “Cuando me he puesto a leer, leer y leer sobre lo que significa la educación con todas sus derivadas he incomprendido lo inabarcable que es y la enorme complejidad que contiene”. “Todos, también los más jóvenes, somos conscientes de que hay problemas: acoso escolar, pérdida de la autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, ratios en las aulas, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva”, ha enumerado.

El próximo compromiso oficial de Sofía será este viernes en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, para la entrega de los reales despachos de empleo, en un acto en el que volverá a estar con sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, y su hermana, la princesa Leonor. Tras estudiar el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa, continuará su formación en París durante su segundo año universitario.

La infanta Sofía preside en Zaragoza la entrega de ayudas 'Docentes Referentes' (Casa Real)
La infanta Sofía preside en Zaragoza la entrega de ayudas 'Docentes Referentes' (Casa Real)

*En ampliación

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