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Meghan Markle cambia de planes a última hora y viajará a Reino Unido con sus hijos Archie y Lilibet: el posible reencuentro con Carlos III cada vez más cerca

Ni la duquesa de Sussex ni sus hijos participarán en ningún acto público, a diferencia del príncipe Harry

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Meghan Markle y el príncipe Harry en imagen de archivo (REUTERS/Caitlin Ochs)
Meghan Markle y el príncipe Harry en imagen de archivo (REUTERS/Caitlin Ochs)

Hay un nuevo cambio de última hora en la agenda veraniega de los Sussex. Meghan Markle, Archie y Lilibet sí viajarán a Reino Unido este fin de semana para reunirse con el príncipe Harry, en un desplazamiento que abre la puerta a un encuentro con el rey Carlos tras cuatro años sin ver a sus nietos instalados en California y que coincide con la agenda del duque de Sussex en Birmingham por los Invictus Games.

La previsión, citada por Daily Mail, sitúa la llegada de la duquesa de Sussex y de sus dos hijos antes de una posible reunión familiar con el monarca. Eso sí, el trío familiar no participará en actos públicos y, si finalmente se alojan en Althorp, la residencia ancestral de los Spencer, el encuentro podría retrasarse hasta el fin de semana o incluso al lunes.

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El príncipe Harry ha confirmado este jueves en el programa This Morning de ITV que su familia sigue de cerca su trabajo con los veteranos heridos. A una pregunta de la presentadora Alison Hammond, ha respondido: “No me dicen todos los días que están orgullosos de mí, pero sí, yo estoy orgulloso de ellos y ellos están orgullosos de mí. Quiero a mi familia”.

Archie y Lilibet en el rodaje de 'With Love, Meghan'. (Instagram.com @meghan)
Archie y Lilibet en el rodaje de 'With Love, Meghan'. (Instagram.com @meghan)

El posible reencuentro de Carlos III con Meghan Markle y sus nietos

La visita de Meghan Markle se ha acabado retrasando al no producirse al inicio del viaje. La duquesa había previsto asistir al acto del National Exhibition Centre, pero no acompañó al príncipe Harry cuando voló el lunes al Reino Unido por las preocupaciones de seguridad y por el litigio abierto con el Home Office sobre escoltas armados financiados con dinero público. Con el cambio de planes, tampoco tiene previsto aparecer en ningún acto público.

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La publicación británica sitúa a Meghan Markle y a los niños en Europa de vacaciones antes de su desplazamiento a Reino Unido. Algunas informaciones incluso sostienen que ya estarían en el país, lo que ha reactivado la expectativa de que Carlos III conozca por primera vez en cuatro años a sus nietos residentes en Estados Unidos.

El príncipe Harry y Meghan Markle felicitan la Navidad con una emotiva estampa familiar (Instagram / @meghan)
El príncipe Harry y Meghan Markle felicitan la Navidad con una emotiva estampa familiar (Instagram / @meghan)

El lugar del eventual encuentro sigue sin concretarse. Entre las opciones que se barajan figuran Highgrove, Sandringham o Windsor, mientras que el príncipe Harry mantiene que no llevará a su familia a Londres porque considera que la capital no es segura, sobre todo sin la seguridad que perdió al salir de la familia real británica y que no ha recuperado.

El príncipe Harry en Reino Unido

La visita del príncipe Harry al Reino Unido se prolongará cinco días y forma parte de los actos de “One Year to Go” para los próximos Invictus Games, que se celebrarán en Birmingham en julio de 2027. El duque ha aprovechado esa agenda para defender que el país necesita reforzar su “resiliencia nacional”.

El príncipe Harry en la presentación de los Invictus Games 2027 (Reuters)
El príncipe Harry en la presentación de los Invictus Games 2027 (Reuters)

En su entrevista con Alison Hammond, el príncipe ha vinculado ese mensaje a la experiencia de los veteranos que compiten en Invictus. “Cuando de verdad estás contra las cuerdas, cómo decides usar ese trauma, esa experiencia o esa pérdida, cómo usas eso para hacer crecer esa resiliencia en ti mismo, creo que ahí es donde la gente puede conectar con ello”, ha dicho.

El príncipe Harry ha visitado además el Birmingham Children’s Hospital para conmemorar el 20 aniversario del programa de enfermería de WellChild, organización de la que es patrono desde hace 18 años. Allí ha hablado de las “dificultades financieras” del NHS, ha agradecido a las enfermeras su trabajo y ha contado que su hijo Archie está “obsesionado con Lego” y que es “un maestro constructor”.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

El miércoles, el príncipe Harry también pasó por el Royal Hospital Chelsea para reuniones de la Fundación Invictus Games, incluido un encuentro con responsables internacionales de equipo en el que se ha abordado la preparación de los Invictus Spirit Awards previstos en Londres para septiembre.

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