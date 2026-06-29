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Casa 47 adjudica gestión del arrendamiento de parque de vivienda asequible por 56 millones

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Madrid, 29 jun (EFE).- Casa 47, la empresa estatal de vivienda y suelo, ha adjudicado el contrato de servicios para la gestión integral del arrendamiento del parque estatal de vivienda asequible por 56,14 millones de euros.

El organismo ha informado en un comunicado que este contrato está dividido en cuatro lotes, adjudicados a dos uniones temporales de empleo (UTE) distintas, en un modelo que "prioriza los criterios técnicos en la gestión residencial y el compromiso social sobre los criterios estrictamente económicos".

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La UTE formada por Emerald Impact, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real State ha logrado los lotes 1, de Asturias y Galicia, por 7,7 millones de euros, y 4, que conforman Cataluña, Navarra y País Vasco, con un montante total de 9,98 millones, lo que sitúa el importe total en los 17,68 millones.

La otra unión temporal, gestionada por Serveo Servicios y Factoría Gestión y Consultoría, se ha adjudicado el lote de la Comunidad Valenciana y Murcia, por 16,32 millones de euros, y el de Andalucía, Islas Baleares, Canaria, Castilla-La Mancha y Madrid, por 22,12 millones, lo que eleva el total de ambas a 38,44 millones.

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La cartera de Casa 47 se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

En la adjudicación se ha valorado también la solvencia técnica y profesional en la gestión de viviendas adscritas a un programa específico de vivienda de alquiler asequible o de vivienda social durante al menos un año de los últimos tres.

Casa 47 ha definido mecanismos de control, pues incluye un sistema de penalizaciones y bonificaciones orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a los inquilinos, al establecer penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan los plazos fijados en la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas.

Asimismo, se medirá la calidad del servicio a través de indicadores como la puntuación de satisfacción en la encuesta anual que se realizará a las personas inquilinas.

Este parque gestionado por Casa 47 actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.

Como parte de este proceso, la entidad incorporará a su patrimonio ocho instalaciones y terrenos penitenciarios, entre ellos los de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), para construir 1.332 nuevas viviendas protegidas y asequibles.

La nueva empresa estatal confía en lanzar "grandes paquetes" de vivienda todos los trimestres a partir de 2026.

Los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años y el precio se fijará de acuerdo a criterios de asequibilidad: tendrá un tope por comunidades autónomas de forma que ningún alquiler pueda sobrepasar el 30 % de la renta media del territorio. EFE

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