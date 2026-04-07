España

Alba Carrillo y Carlos Peguer presentarán un programa en directo en Ten, tras el fin de las secuelas de ‘Sálvame’, con la productora de ‘La Pija y la Quinqui’

‘El Sótano Club’ empezará a emitirse en Ten de lunes a viernes a las 15:45 a partir del próximo 13 de abril

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Carlos Peguer y Alba Carrillo presentarán 'El Sótano club' en Ten
Carlos Peguer y Alba Carrillo presentarán 'El Sótano club' en Ten

El universo de internet y la televisión están a punto de cruzarse en un nuevo proyecto. Ten ha anunciado el estreno inminente de un nuevo espacio vespertino, El Sótano club, que comenzará a emitirse a partir del 13 de abril con Alba Carrillo y Carlos Peguer al frente. El canal de TDT busca así renovar su oferta de entretenimiento para las tardes tras la finalización de los formatos emblemáticos que protagonizaron los rostros del extinto Sálvame, con una apuesta por la actualidad, el humor y los contenidos virales.

El Sótano club tendrá una duración diaria de 240 minutos y se emitirá de lunes a viernes desde las 15:45 horas, según ha comunicado la propia cadena en una nota enviada a los medios. El programa abordará tendencias en redes sociales, contará con entrevistas a personajes destacados de la jornada y dará espacio a la participación de colaboradores y personas de la calle.

Entre las novedades del formato destaca la presencia de Peguer, conocido por su trabajo en La Pija y la Quinqui, quien finalmente estará acompañado únicamente por Alba Carrillo, tras descartarse la presencia de Mariang Maturana, su compañera de pódcast. Toman ahora caminos separados en televisión tras intentarlo juntos previamente en los debates de El Conquistador en TVE y el dating Si lo dice mi madre con Atresmedia.

El hueco de los sucedáneos de ‘Sálvame’

El objetivo de este nuevo lanzamiento reside en cubrir el vacío dejado por espacios previos de la propia cadena, como Ni que fuéramos, Tentáculos o No somos nadie, asociados a rostros reconocibles de la televisión como María Patiño, Carlota Corredera, Belén Esteban o Kiko Matamoros.

Fue la periodista Marta Riesco, rostro clave de los formatos citados anteriormente, quien avanzó en sus redes sociales que Carrillo encabezará el formato, recalcando su versatilidad y el interés que el proyecto ha generado en el sector: “Tiene tan buena pinta que hasta yo me he postulado”, citaba la reportera en su perfil. Riesco destacaba, además, la presencia de cómicas y cómicos de primer nivel en la estructura del magazine, que combinará entretenimiento y actualidad diaria en clave de humor.

Mariang Maturana y Carlos Peguer en la quinta temporada de 'La Pija y la Quinqui'. (YouTube)
Mariang Maturana y Carlos Peguer en la quinta temporada de 'La Pija y la Quinqui'. (YouTube)

Alba Carrilo y Carlos Peguer en ‘El Sótano club’

Ten ha detallado que El Sótano club dedicará una parte relevante de su programación a “los trends más virales en redes sociales”, moda, actualidad de alfombras rojas, lanzamientos, creadores de contenido e historias recogidas a pie de calle. El formato apuesta así por un enfoque ágil y variado, en sintonía con las nuevas tendencias de consumo audiovisual. Este lanzamiento, previsto para la semana próxima, supondrá un movimiento estratégico para potenciar la franja diaria de tarde que en los últimos años ha dado notoriedad a Ten.

La producción esta vez no corre a cargo de La Osa Producciones, sino de Dollhouse, responsable de otros programas como Yu, No Te Pierdas Nada, La Pija y la Quinqui y Cuerpos Especiales, todos ellos formatos radiofónicos con soporte audiovisual. Por otro lado, la elección de Alba Carrillo al frente del espacio implica un paso más en su carrera como presentadora, después de copresentar formatos como Hable con ellas en Telecinco o Pasa sin llamar en La 2 de TVE.

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