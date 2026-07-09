Paz Vega estrena casa nueva tras su ruptura con Orson Salazar y su aparición en la lista de deudores de Hacienda: sus hijos le ayudan con la mudanza

La mudanza de Paz Vega (Instagram)

Paz Vega ha afrontado su mudanza en Madrid después de regresar de Venecia, un traslado que coincide con un cambio de etapa personal tras dejar hace meses la vivienda familiar del barrio de Justicia y avanzar ahora hacia una nueva casa. Ha arrancado esta nueva era tras su ruptura y su regreso a la lista de morosos de Hacienda, aunque sus tres hijos y su hermana Sara mantienen su apoyo hacia la actriz.

La sevillana ha compartido en redes sociales imágenes del proceso junto a sus hijos, Orson, de 19 años, Ava, de 16, y Lenon, de 15, además de varios operarios encargados de mover muebles y piezas de mayor tamaño mientras ella termina los preparativos de la instalación en su nuevo hogar. Paz Vega ha pasado los últimos días entre cajas, muebles envueltos y material de embalaje pese a las altas temperaturas de la capital.

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La intérprete había regresado a Madrid tras varios compromisos profesionales en Venecia y ha aprovechado la vuelta para acelerar una mudanza que, según las imágenes difundidas por ella misma, está ya prácticamente completada. Además, para ello ha contado con la misma empresa que se ha encargado de la mudanza de Julia Janeiro tras la compra de su primer piso.

La mudanza de Paz Vega (Instagram)

La mudanza de Paz Vega

Después de abandonar hace unos meses su anterior vivienda familiar en Justicia, la actriz ha estado viviendo temporalmente con su hermana Sara. El traslado al nuevo domicilio se produce, por tanto, tras un periodo provisional que ahora da paso a una instalación más estable. Las fotografías publicadas muestran un entorno marcadamente familiar.

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En una de esas instantáneas se la ve con su hijo mayor protegiendo un espejo y otros objetos delicados. En otra de las imágenes, aparecen operarios trasladando bultos de mayor tamaño mientras la actriz participa en la organización con papel de burbujas en las manos, aunque también posando para su carrusel de Instagram, con colaboración pagada incluida.

La mudanza de Paz Vega (Instagram)

La propia Paz Vega ha resumido ese momento con un mensaje en sus redes: “En movimiento y constante crecimiento”. La frase acompaña una secuencia de instantáneas en las que también aparece tomando un respiro, rodeada de cajas y mobiliario embalado.

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La actriz viste en esas imágenes un conjunto marrón chocolate de camisa y pantalón fluido, además de un pañuelo a juego y gafas de pasta de gran tamaño. Su hija Ava, que está a punto de cumplir 17 años, también ha participado en la mudanza y en uno de los momentos compartidos aparece descansando con el móvil en el rellano del piso al que se ha mudado su madre.

La mudanza de Paz Vega (Instagram)

Paz Vega en su nueva etapa

El traslado llega en un momento de fuerte actividad profesional. Vega está inmersa en las grabaciones de MasterChef Celebrity Legends, trabaja al mismo tiempo en la preproducción de Ana no, su segunda película como directora, y Mediaset ha anunciado este mismo día que formará parte del elenco de Cabeza alta, una miniserie de para Telecinco. Una etapa prolífica con la que intentará saldar su deuda de 1,8 millones de euros con Hacienda.

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La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

En el plano personal, la mudanza se produce meses después de la separación de Orson Salazar, padre de sus tres hijos, anunciada el pasado abril tras 25 años de matrimonio. Desde entonces, la presencia constante de sus hijos y de su hermana Sara ha marcado esta etapa de transición.