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Aitana se rompe un dedo y advierte de posibles cambios en su concierto de Zaragoza tras la polémica de la propuesta de cambio de hora por el Mundial

“No puedo prometer nada, al final yo no he decidido romperme el dedo”, ha explicado en su canal de difusión de Instagram

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Aitana se rompe un dedo antes del concierto de Zaragoza (WhatsApp)
Aitana se rompe un dedo antes del concierto de Zaragoza (WhatsApp)

Aitana ha sufrido la rotura de un dedo de la mano a pocas horas de su concierto de este viernes 10 de julio en Zaragoza, y aun así confirmó que actuará, aunque pidió comprensión por posibles fallos. La cantante ha comunicado el contratiempo en su canal de difusión de WhatsApp y ha mostrado su mano entablillada.

La lesión llega en una fecha que también coincide con el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, por el que recientemente tuvo una polémica al proponer un cambio en la hora para que sus seguidores disfrutasen del partido, lo que no fue del todo bien recibido. Pese a eso, la artista ha asegurado que saldrá al escenario: “Vamos con todo, si algún paso no me sale no me lo tengáis en cuenta”.

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Aitana ha admitido que no sabe cómo afrontará la actuación, pero insiste en que la hará “100 % sea como sea” y que podrá sostener el micrófono con la otra mano. “Por suerte es un dedo de la mano y tengo la otra para coger el micrófono”, ha explicado a sus fans en su canal de manera cercana.

Cambios en el concierto de Aitana en Zaragoza

Sin embargo, sobre las coreografías más exigentes, ha planteado dudas por los movimientos que requieren apoyar la mano en el suelo: “Tengo que apoyar la mano en el suelo, como en el break dance, tengo que ver si lo puedo hacer”. También ha advertido: “No puedo prometer nada, al final yo no he decidido romperme el dedo”.

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Aitana ha afirmado que mantendrá el repertorio previsto, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustar la parte escénica: “Voy a cantar todas”, pero “si tengo que quitar algún paso, lo quitaré. Un desastre, lo siento”. El Cuarto Azul World Tour se caracteriza por un despliegue técnico y coreográfico exigente, y la fractura supone un obstáculo añadido para una gira marcada por su puesta en escena.

La polémica de Aitana con el partido de España y Bélgica

Aitana confirmó que mantendrá sin cambios el horario de su concierto en Zaragoza, pese a que coincide con el partido de cuartos del Mundial 2026 entre la Selección Española y Bélgica. La cantante había planteado en un primer momento retrasar el show para que los asistentes pudieran ver el encuentro, una posibilidad que generó críticas en redes.

Este martes, respondió, también en su canal de WhatsApp: “Al terminar el partido, mucha gente que viene al concierto del viernes me preguntó qué iba a pasar, ya que ese mismo día juega España. Lo único que dije fue que estábamos estudiando todas las alternativas posibles para que la gente pudiera disfrutar tanto del concierto como del partido”.

En ese mismo mensaje, detalló los motivos por los que mover la hora resultaba “muy complicado”: “Hay personas que trabajan el viernes y necesitan tiempo para llegar al concierto, y otras que no quieren que termine demasiado tarde por el transporte de vuelta o por cualquier otra circunstancia”. Horas después, comunicó la decisión final en redes: “Finalmente no habrá ningún cambio de horario en el concierto de zaragoza, se queda como estaba”.

También explicó el origen de la consulta y cerró el anuncio con un mensaje a sus seguidores: “Gracias chicos, nos vemos pasado mañana”. Esta polémica también hizo que se la señalase por no haberse pronunciado durante el Orgullo teniendo un público amplio del colectivo LGTBIQ+, pero sí favorecer a los aficionados del fútbol. Aitana tuvo que responder con un mensaje en redes sociales.

“Más allá de un tuit durante el mes de junio, te invito a venir a cualquiera de mis conciertos. Creo que el mensaje que damos sobre la libertad de amar, de ser uno mismo y el respeto a todas las personas habla bastante más de mí que cualquier publicación en redes”, ha escrito la cantante.

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