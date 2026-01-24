Aitana expande su andadura como empresaria con sus dos últimas inversiones en proyectos culturales tras presentar un avión con su nombre

Aitana presenta un avión con su nombre en Fitur (Europa Press)

Aitana ha conseguido labrarse un patrimonio considerado a partir de su carrera como artista. La cantante ha redoblado su apuesta empresarial con dos nuevas inversiones en el sector audiovisual, consolidando una estrategia de diversificación que va mucho más allá de su éxito musical, las canciones y los conciertos.

Según ha informado Lecturas, la artista ha formalizado en los últimos meses la entrada en Selvatic Fest 1 AIE y, poco después, en Escenario Baleares Producciones AIE. Ambas operaciones se han materializado a través de Agrupaciones de Interés Económico (AIE), una herramienta jurídica específica de la industria cultural española que permite a varios socios aunar recursos para desarrollar proyectos concretos, tales como festivales o producciones audiovisuales.

En el caso de Escenario Baleares Producciones AIE, Aitana ya ha concluido su vinculación, puesto que el proyecto asociado ya ha finalizado. En paralelo a estas nuevas inversiones, la trayectoria personal y profesional de la cantante atraviesa también un periodo de estabilidad y madurez.

Con su segundo y último concierto en el Metropolitano de Madrid, la cantante catalana cierra un ciclo para coronarse como princesa del pop español. (EFE)

La estabilidad plena de Aitana y su avión

El lanzamiento de Cuarto Azul ha supuesto un punto de inflexión en su evolución artística por su correspondiente gira de estadios. Al margen del ámbito profesional, la propia Aitana ha hecho explícita la tranquilidad que vive actualmente, palpable en su relación con el creador de contenido Plex, sobre la que ha afirmado sentirse profundamente enamorada. No obstante, con esta planificación financiera busca un futuro más allá de los focos inmediatos.

Por otro lado, la cantante acaba de sacar una colaboración con Air Europa mediante la que tendrá un avión con su nombre. Eso sí, se trata de un reto para ella, puesto que en la presentación en Fitur ha asegurado que despierta una de sus fobias: “Creo que las personas que me conocen más, que aquí muchos seguramente no, pero yo tengo miedo a volar”.

Aitana y Plex en una imagen de sus cuentas de Instagram

Las Agrupaciones de Interés Económico

Más de un año antes de sus últimas operaciones, Aitana ya había participado en Tiempo Muerto Producciones AIE, una decisión que en su día pasó desapercibida pero que ahora evidencia la coherencia y el largo recorrido de esta vía estratégica. Las Agrupaciones de Interés Económico funcionan como vehículos temporales que permiten compartir riesgos y organizar la inversión de manera limitada y específica, facilitando en determinados casos el acceso a incentivos fiscales orientados a la promoción cultural.

Precisamente, el funcionamiento de las AIE está pensado para facilitar que los socios se impliquen en la creación y desarrollo de festivales, producciones o contenidos, sin que estas entidades tengan ánimo de lucro propio. Una vez el proyecto concluye, la actividad de la agrupación se reduce o desaparece, permitiendo a los socios valorar nuevos movimientos según el resultado obtenido.

Aitana durante su concierto en el Metropolitano de Madrid en julio de 2025. (Universal Music)

Las empresas de Aitana

La estructura societaria de Aitana presenta dos grandes pilares, ambos gestionados en estrecha colaboración con su padre, quien ha ejercido desde el inicio de la carrera un papel central en la administración, gestión y supervisión de los intereses económicos de su hija. En 2022 se constituyó Sop y Oli SL, una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria.

Esta empresa fue responsable de operaciones como la adquisición y posterior venta de una vivienda próxima a la familia de su anterior pareja, Miguel Bernardeau, en Madrid. Eso sí, actualmente no se dispone de detalles acerca del balance económico de esta sociedad.

Aitana, en imagen de archivo (REUTERS/Ronda Churchill)

Un año después, en 2023, se puso en marcha Mani 777 SL, entidad centrada en la gestión de toda la actividad musical de la artista. Aunque estas dos sociedades constituyen el eje principal de su negocio, Aitana ha decidido expandir su campo de actuación, incorporando nuevas fórmulas de inversión adaptadas a los cambios del sector. La reiteración de sus incursiones en AIE demuestra que estas operaciones forman parte de una estrategia basada en la diversificación de fuentes de ingreso y en la construcción de una base financiera sólida para el futuro.