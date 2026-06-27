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El patrimonio millonario de Aitana a sus 27 años: desde sus casas en la sierra de Madrid y su chalet en Miami a su propia empresa inmobiliaria

La cantante catalana tiene cuatro propiedades y un negocio en el que trabaja su padre

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Aitana cumple 27 años
Las casas de Aitana a sus 27 años. (Montaje Infobae)

A sus 27 años recién cumplidos, Aitana Ocaña se ha consolidado como una de las jóvenes artistas más solventes y visionarias del panorama español, no solo por su éxito en la música, sino por su notable patrimonio inmobiliario. Según ha reconocido la propia cantante, su fortuna personal supera los cinco millones de euros, una cifra que ha construido a base de planificación y acierto en inversiones de ladrillo. Aitana suma cinco propiedades entre España y Estados Unidos, y gestiona su propia empresa de promoción inmobiliaria.

Desde que saltó a la fama tras su paso por Operación Triunfo, Aitana ha sabido transformar los beneficios de su carrera musical en activos inmobiliarios sólidos. Su primera incursión en el mercado fue la compra de un piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, pero su verdadera expansión llegó en los años siguientes. Actualmente, es propietaria de dos viviendas en la Comunidad de Madrid, una en la exclusiva urbanización Ciudalcampo y otra en Colmenar Viejo, y de dos casas en Miami, una de las cuales utiliza como residencia habitual durante sus largas estancias en Estados Unidos. El resto de las propiedades las destina al alquiler, lo que le reporta ingresos estables y refuerza su perfil empresarial.

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En una charla con David Broncano, Aitana afirmó: “Tengo cuatro casas. En una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas”. Esta estrategia de diversificación le ha permitido rentabilizar cada movimiento. Por ejemplo, su antigua vivienda en la Dehesa de la Villa, adquirida en 2020 por 700.000 euros, fue vendida por 1,5 millones tras una reforma, logrando duplicar la inversión inicial. Su actual casa en Ciudalcampo, valorada en 800.000 euros y ubicada en una parcela de 2.500 metros cuadrados, incluye piscina, jardín y un estudio de grabación propio. En Miami, su residencia principal está situada en el barrio de Miami Shores, valorada en 1,4 millones de euros, y decorada con un estilo moderno y minimalista en el que predominan los tonos azules, su color favorito.

Con su segundo y último concierto en el Metropolitano de Madrid, la cantante catalana cierra un ciclo para coronarse como princesa del pop español. (EFE)

La estructura empresarial y el respaldo familiar

El éxito de Aitana en el sector inmobiliario es el resultado de una gestión planificada y apoyada en el entorno familiar. En 2020, fundó Sop y Oli S.L., una empresa de promoción inmobiliaria con sede en Barcelona y un capital social de más de 670.000 euros. El nombre, un guiño a sus dos mascotas, simboliza su apuesta personal por el ladrillo y la profesionalización de sus inversiones. Su padre, Cosme Ocaña, contable de profesión, es pieza clave en la administración de la sociedad y en la gestión de la productora audiovisual Mani 777, creada para centralizar los negocios relacionados con su carrera artística.

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La diversificación de activos ha sido una constante en la estrategia de Aitana. En Madrid, ha optado por enclaves exclusivos y alejados del bullicio donde reside actualmente y disfruta de la privacidad necesaria para su vida personal y profesional. En Miami, la elección de Miami Shores responde tanto a la cercanía de los estudios de grabación como al ambiente tranquilo y seguro de la zona. La revalorización de sus propiedades, tanto en España como en Estados Unidos, confirma su buen olfato para las inversiones, y las operaciones de compra, reforma y venta han garantizado una rentabilidad constante.

Las cuatro casas de Aitana. (EFE / Carlos Barba)
Las cuatro casas de Aitana. (EFE / Carlos Barba)

Refugio, seguridad y crecimiento patrimonial

Cada inmueble de Aitana Ocaña refleja una etapa y una necesidad diferente en su recorrido vital y profesional. Su residencia en Ciudalcampo, de tres plantas y más de 700 metros cuadrados, se ha convertido en su refugio principal. La vivienda, situada en una urbanización que acoge a otras figuras públicas, se caracteriza por la luminosidad de sus espacios, un gran jardín con piscina y un estudio de grabación, además de una discoteca privada para el disfrute personal y creativo. Esta elección responde tanto a la búsqueda de anonimato como a la necesidad de un espacio seguro tras episodios de acoso y el asedio mediático sufrido en anteriores domicilios.

La gestión profesional de estos activos, junto a la visión empresarial y el apoyo familiar, ha permitido que Aitana afronte su 27 cumpleaños como una de las artistas jóvenes con mayor patrimonio y proyección del panorama español, combinando talento musical, éxito empresarial y un futuro económico asegurado poco habitual en su generación.

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