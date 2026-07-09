Se estabilizan en Cataluña los seis incendios forestales activos: “El episodio de simultaneidad está siendo muy complicado”

Bomberos actúan ante el incendio originado este miércoles en Gavà (Barcelona). (Quique García/EFE)

Cataluña vive desde hace días una oleada de incendios forestales que está llevando al límite a los servicios de extinción. Con varios fuegos activos de forma simultánea, la comunidad autónoma se ha visto obligado a desplegar un intenso operativo, así como ha decretar el confinamiento para miles de vecinos.

En la mañana de este jueves, después de que los Bomberos de la Generalitat hayan trabajado toda la jornada del miércoles y la noche, se han dado por estabilizados los seis incendios forestales que permanecen activos en Cataluña: “Nos espera otro día difícil. El episodio de simultaneidad está siendo muy complicado”, ha señalado a través de X el organismo de extinción, que ha sufrido las altas temperaturas y una humedad mínima.

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Cuatro incendios en Barcelona

El incendio de Navarcles, en la provincia de Barcelona, se ha dado por estabilizado poco después de las 22.00 horas. El fuego ha afectado a un polígono industrial en el flanco derecho, por lo que los efectivos han tenido que trabajar también en la extinción de un fuego de industria.

El incendio de Navarcles afectó a un polígono industrial. (Bombers de Catalunya)

Los trabajadores habían podido salir al exterior y, cuando la intensidad de las llamas disminuyó, los bomberos los acompañaron por grupos en la zona de vestuario para recoger pertenencias. En el incendio de Navarcles aún trabajan 19 dotaciones.

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También se han estabilizado los incendios de Sentmenat, donde permanecen 37 medios; de Anoia, con 8 vehículos aún, y de Gavà, en el que quedan 6 unidades.

Otros incendios forestales en Cataluña

Pasada la medianoche, los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de vegetación agrícola y forestal de Guimerà (Lleida), en el que permanecen 13 medios. El aviso de este fuego se ha recibido a las 20.48 horas y el flanco izquierdo y la cabeza avanzaron por campos de rastrojos, quedando anclados en caminos y por maniobras con fuego técnico.

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Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu. (Lorena Sopêna/Europa Press)

“Mañana, con la luz de día, habrá que revisar el perímetro, sobre todo un talud en lo alto del flanco derecho de difícil acceso”, han señalado los Bomberos en un comunicado.

Además, se ha estabilizado el incendio declarado en el núcleo del Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona), donde están trabajando 25 unidades. Con respecto al de La Bisbal d’Empordà (Girona), está controlado y se mantienen 7 medios en la zona.

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Protección Civil levantó anoche los confinamientos que había decretado por los incendios de Sentmenat, Pla de Manlleu y Navarcles, que afectaban en conjunto a unas 11.000 personas. Se insta, sin embargo, a continuar manteniendo la prudencia y a no acercarse a la zona.

Una ola de incendios forestales afecta a España, con escenas dramáticas en Sentmenat (Barcelona), Grazalema (Cádiz) y Soneja (Castellón), que muestran la voracidad del fuego tanto de día como de noche y los esfuerzos desplegados para extinguirlo.

219 municipios en nivel 4 del Plan Alfa

A partir de la medianoche, la Generalitat de Cataluña ha ampliado el nivel 4 del Plan Alfa (el grado máximo de alerta por peligro extremo de incendio forestal) a 219 municipios de 24 comarcas.

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Además, el Govern ha decretado el cierre de accesos al parque natural Montmell-Marmellar, elevando a ocho los macizos naturales restringidos para prevenir catástrofes forestales: los otros siete son Les Gavarres, La Ribera Salada, Baronia de Rialb, Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, el Parc Natural de Montserrat y Sant Llorenç de Munt i de l’Obac.

*Con información de EFE