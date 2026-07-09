El príncipe Haakon retoma su agenda internacional con un viaje a Miami tras la operación de Mette-Marit para apoyar a la selección

Haakon y Mette-Marit en ua imagen de archivo. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

El príncipe Haakon de Noruega volverá a representar a la Casa Real fuera de las fronteras de su país después de varias semanas marcadas por la recuperación de su esposa, la princesa heredera Mette-Marit. El heredero al trono viajará este fin de semana a Miami para asistir al partido de cuartos de final del Mundial que enfrentará a Noruega e Inglaterra, un compromiso que supone su regreso a la agenda internacional tras reducir notablemente su actividad pública durante el último mes.

La propia Casa Real noruega ha confirmado el desplazamiento a través de un breve comunicado publicado en su página web, en el que informa de que el príncipe heredero estará presente en el estadio para respaldar a la selección nacional en uno de los encuentros más importantes del campeonato.

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La cita deportiva tendrá además un significado especial para Haakon, ya que será su primer viaje oficial al extranjero desde que Mette-Marit fuera sometida a un trasplante de pulmón.

Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)

Un regreso marcado por la recuperación de Mette-Marit

Desde la intervención quirúrgica de la princesa heredera, Haakon había optado por reducir al mínimo sus compromisos institucionales para permanecer junto a su esposa durante su recuperación. La evolución favorable de Mette-Marit ha permitido que el heredero retome poco a poco sus responsabilidades oficiales, aunque la salud de la princesa continúa siendo una de las principales prioridades para la familia real noruega.

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El pasado domingo, mientras Noruega lograba una histórica victoria frente a Brasil para clasificarse a los cuartos de final del Mundial, el príncipe siguió el encuentro desde el Palacio Real de Oslo junto a Mette-Marit. Tras el pitido final y la celebración del triunfo, Haakon salió a la plaza situada frente al palacio para compartir la alegría con los numerosos aficionados que se habían congregado para celebrar el pase de la selección.

Durante las últimas semanas, el protagonismo internacional de la monarquía noruega ha recaído en los hijos del matrimonio. La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus viajaron a Estados Unidos para asistir a los encuentros frente a Senegal y Brasil, apoyando al combinado nacional en su regreso a una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia.

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Erling Haaland y otros jugadores de la selección noruega de fútbol. Vincent Carchietta-Imagn Images

Además de acudir a los partidos, ambos participaron en una visita a una escuela de fútbol en Brooklyn, donde compartieron tiempo con jóvenes jugadores y aficionados noruegos desplazados al torneo. La princesa Ingrid Alexandra destacó entonces el gran ambiente vivido durante la competición y la ilusión que ha despertado la selección entre sus seguidores.

Mientras tanto, los reyes Harald y Sonia han seguido el campeonato desde su residencia privada de verano en Mågerø, donde permanecen durante estas semanas.

El duelo entre Noruega e Inglaterra contará, por tanto, con representación de la Casa Real noruega, aunque no ocurrirá lo mismo con la familia real británica. Según ha trascendido, el príncipe Guillermo no tiene previsto viajar a Miami para presenciar el encuentro.

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