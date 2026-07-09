Amalia Martos, la única española de ‘Operación Triunfo USA’, arrasa en la primera gala con David Bisbal como jurado: “¿Cómo puedes hacer esto?"

Primera actuación de Amalia Martos. (Telemundo)

La española Amalia Martos ha irrumpido con fuerza en la escena televisiva estadounidense tras convertirse en una de las primeras alumnas de la academia de Operación Triunfo USA. Su debut tuvo lugar este martes 7 de julio durante la gala inaugural del programa, donde la joven actriz y cantante de 18 años logró cautivar al jurado y al público interpretando Somewhere Over the Rainbow, una versión popularizada por Judy Garland y revisitada por Ariana Grande. Con esta actuación, Martos consiguió uno de los codiciados puestos en la academia, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

La presencia de Amalia en el talent show estadounidense añade un matiz internacional a la edición, que también cuenta con la participación de David Bisbal como miembro del jurado. Martos, nacida en Madrid y residente actual en Nueva York, se presentó a las pruebas tras mudarse para estudiar canto musical, demostrando una vocación por la música y la interpretación desde temprana edad. En su presentación ante las cámaras, la joven relató que su pasión comenzó a los nueve años, cuando participó en su primer casting, y que desde entonces ha compaginado su faceta de actriz y cantante.

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La primera gala de Operación Triunfo USA se dividió en dos partes, con 20 aspirantes disputando su ingreso a la academia y solo 16 plazas disponibles. Amalia Martos superó la primera criba y se unió al grupo inicial de ocho seleccionados, asegurándose así un lugar en la formación del programa. Su interpretación de Somewhere Over the Rainbow consiguió una ovación del público y elogios de los jueces, consolidando su posición como una de las favoritas de la noche.

El camino profesional de Amalia Martos antes de OT USA

Antes de su salto a la televisión estadounidense, Amalia Martos ya había construido una trayectoria en el mundo audiovisual. Ha participado en producciones como Ayla y los Mirror y Voy a pasármelo bien, donde pudo mostrar su versatilidad interpretativa y comenzar a consolidarse en el sector. Su participación en Operación Triunfo USA representa para ella un punto de inflexión, ya que el concurso le brinda la oportunidad de alcanzar a una audiencia más amplia y dar visibilidad a su talento fuera de España.

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Operación Triunfo España

La propia Amalia se define como una persona extrovertida, impulsiva y “un poco mandona”, según declaró en su vídeo de presentación para el programa. Aunque su idioma materno es el español, confesó que prefiere cantar en inglés, sintiéndose más cómoda con la sonoridad de este idioma en el repertorio musical. No obstante, su decisión de probar suerte en Estados Unidos responde al deseo de crecer profesionalmente en un entorno nuevo y desafiante, motivada por su admiración al formato desde pequeña.

Operación Triunfo USA: un estreno con sabor español

La edición estadounidense de Operación Triunfo arrancó con gran expectación, especialmente gracias a la participación de figuras reconocidas como David Bisbal en el jurado y la irrupción de Amalia Martos como única representante española entre los concursantes. La organización del concurso estructuró la gala 0 en dos jornadas consecutivas, 7 y 8 de julio, con la finalidad de seleccionar a los 16 finalistas de los 20 aspirantes iniciales.

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El debut de Martos fue uno de los más comentados y valorados de la noche, situándola en el foco de atención tanto de los seguidores del formato en España como de la audiencia estadounidense. El jurado se quedó tan impresionado que se preguntaban qué haría el resto del programa: “¿Cómo haces esto en la gala 0?”

La madrileña en Operación Triunfo USA. (Telemundo)

En la academia, Amalia afronta ahora el reto de mantener el nivel de exigencia semana tras semana, enfrentándose no solo a rivales con talento, sino también a las dinámicas de convivencia y formación intensiva propias del concurso. La joven madrileña expresó que uno de los mayores desafíos tras el primer día fue gestionar la voz, al quedarse afónica tras la jornada de grupo, lo que añade un componente de superación personal a su experiencia en el programa.

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La evolución de Amalia Martos en Operación Triunfo USA será seguida de cerca tanto en España como en Estados Unidos, en un contexto en el que los concursos musicales continúan siendo una plataforma clave para el descubrimiento y lanzamiento de nuevos artistas.