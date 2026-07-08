A partir de esta medianoche, 219 municipios y 24 comarcas de Cataluña activarán el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal: actualmente hay nueve activos

Bomberos actúan ante el incendio originado este miércoles en Gavà , Barcelona (EFE/ Quique García)

La Generalitat de Cataluña ampliará a partir de la medianoche de este miércoles el nivel 4 del Plan Alfa —el grado máximo de alerta por peligro extremo de incendio forestal— a un total de 219 municipios de 24 comarcas. Esta medida responde al agravamiento del riesgo debido a una persistente ola de calor que asfixia el territorio. Asimismo, el Govern decretará el cierre de accesos al parque natural Montmell-Marmellar, elevando a ocho los macizos naturales restringidos para prevenir catástrofes forestales.

Hasta ahora, se mantenían cerrados los accesos a otros siete espacios protegidos: Les Gavarres, La Ribera Salada, Baronia de Rialb, Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, el Parc Natural de Montserrat y Sant Llorenç de Munt i de l’Obac. Esta decisión llega en una jornada especialmente crítica de simultaneidad de incendios y en la que 210 municipios ya afrontaban un peligro extremo y otros 455 un riesgo muy alto (nivel 3 del plan).

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Aspecto del incendio originado este miércoles en Gavà (Barcelona), que mantiene a 6.000 personas confinadas (EFE/ Quique García)

El brote más alarmante del día se ha declarado al mediodía en Gavà (Barcelona), originado en unos vehículos estacionados en la calle Montserrat Roig que propagaron las llamas a la vegetación forestal. El fuego, que afecta de forma provisional a unas siete hectáreas, ha obligado a confinar a unas 6.000 personas de Gavà, Sant Climent de Llobregat y zonas próximas al Puig de Miramar en Viladecans.

Con unas 31 dotaciones de bomberos trabajando sobre el terreno, la prioridad absoluta de los servicios de emergencia es contener el flanco izquierdo para evitar que el fuego salte hacia la sierra de Ferreres. No obstante, los frentes en Cataluña cada vez son más amplios, pues a este incendio se suman el de Sentmenat y Navarcles (que ha confinado a confinar a unas 360 personas de Cabrianes) en Barcelona y Pla de Manlleu en Tarragona con 100 hectáreas afectadas y que también ha provocado el confinamiento de algunos ciudadanos.

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El fuego ha obligado la confinación de 6.000 habitantes de los municipios cercanos

El mayor incendio del verano ha arrasado con 2.000 hectáreas en Girona

Los Bomberos de la Generalitat siguen combatiendo con intensidad el incendio de Sentmenat (Barcelona), que permanece activo desde el lunes tras calcinar cerca de 200 hectáreas. Aunque los equipos de extinción esperan estabilizarlo al anochecer, Protección Civil mantiene bajo confinamiento preventivo a unas 300 personas de las urbanizaciones de El Farell y Sant Sebastià de Montmajor (Caldes de Montbui), debido al grave peligro que suponen las fumerolas y los focos secundarios en el flanco derecho.

Además, a las 16:30 horas se ha declarado otro incendio “de alta intensidad” en Pla de Manlleu (Tarragona), en el término de Aiguamúrcia, obligando a movilizar rápidamente a una veintena de dotaciones para contener su avance. Por el momento se estima que ha afectado a 100 hectáreas, por lo que las autoridades han considerado confinar los municipios de Pinedes Altes, Pontons y el Pla de Manlleu. Muy cerca de este, también están activos los incendios de Alt Camp con 25 hectáreas arrasadas, Pont d’Armentera con 10,5 hectáreas, según los últimos datos de los Bombers y un segundo núcleo del de Pla de Manlleu cerca de Sant Jaume dels Domenys.

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Por fortuna, la situación ha mejorado en otros puntos históricos de Cataluña. El incendio de la comarca de Anoia, que ha arrasado unas 500 hectáreas y obligado a confinar a miles de personas, ya está estabilizado. Esto ha permitido a los vecinos de la urbanización Les Garrigues regresar a sus hogares, si bien se evalúan notables daños materiales en naves industriales y viviendas. Por su parte, el gran incendio de Les Gavarres (Girona), el mayor del verano con 2.200 hectáreas afectadas, ha quedado controlado tras cuatro días activo.

Su origen, atribuido al uso de una sierra radial por un operario, ha provocado tensiones en el Parlament, donde el presidente Salvador Illa ha defendido que el Govern no incurrió en “ninguna negligencia”. Del mismo modo, tanto el Gobierno de España como la Generalitat insisten en apelar a la máxima prudencia de los ciudadanos, advirtiendo que, en estas circunstancias climáticas, “cualquier chispa se puede convertir en un incendio”.

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219 municipios pertenecientes a 24 comarcas catalanas quedarán en nivel 4 del Plan Alfa por riesgo extremo de incendio (Agentes Rurales)

Qué implica el nivel 4 del Plan Alfa

El Plan Alfa es el procedimiento operativo establecido por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña. Este sistema evalúa diariamente el peligro de incendio forestal en una escala de cinco niveles (del 0, peligro bajo, al 4, peligro extremo) y define las actuaciones preventivas y de vigilancia de los efectivos sobre el territorio. Se aplica a escala municipal para que las medidas preventivas sean más precisas y eficaces.

El nivel 4 se activa ante episodios de peligro extremo de incendio forestal. Su activación implica la puesta en marcha de medidas extraordinarias en los municipios afectados, tales como la restricción de accesos a espacios naturales protegidos y zonas forestales de alta frecuentación (permitiendo el paso únicamente a vecinos y servicios esenciales). También puede suponer la suspensión o limitación de actividades de riesgo en el medio natural mediante resolución oficial, y conlleva la activación de la fase de alerta del Plan INFOCAT de Protección Civil. En este nivel, los agentes rurales se dedican en exclusiva a vigilar que se cumplan estas medidas excepcionales.

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Bomberos actúan ante el incendio originado este miércoles en Gavà, Barcelona (EFE/ Quique García)

Este nivel máximo de alerta afecta a un total de 219 municipios pertenecientes a 24 comarcas catalanas: Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Empordà, Baix Llobregat, Baix Penedès, Berguedà, Conca de Barberà, Garrigues, Gironès, Moianès, Noguera, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d’Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta, Urgell, Vallès Occidental y Vallès Oriental.