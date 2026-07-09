La policía investiga la violación a una adolescente trans: el agresor la invitó a su piso y la drogó para abusar de ella

Imagen de archivo de la Noche de San Juan en la playa de la Malvarrosa, Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)

La Policía Nacional investiga la violación en Valencia de una menor trans de 17 años el pasado 25 de junio. La joven fue drogada con Alfa-PVP, una sustancia sintética popularmente conocida como Flakka que provoca episodios de paranoia, agitación y pérdida de control.

Según el relato de la víctima, difundido por Levante-EMV, conoció a su agresor en la noche de San Juan, en una fiesta en la playa. Ambos comenzaron a intimar hasta que ella le confesó que era transexual y que todavía no había completado la transición de sexo, es decir, todavía conservaba sus órganos genitales masculinos. El hombre la rechazó bruscamente después de conocer esta información.

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Horas después y tras hacer alusión a su estado depresivo en Instagram, el ahora detenido le pidió que le siguieran en dicha aplicación, a través de la que comenzaron a hablar. El presunto agresor le ofreció apoyo emocional ante este problema de salud mental y le facilitó su dirección. La adolescente decidió acudir al piso, donde se encontró a este hombre con un amigo.

Drogó a la adolescente con Flakka

Droga Alfa-PVP, conocida como Flakka. (DEA)

El anfitrión le ofreció una bebida y ella accedió a tomar una Coca-Cola, sin saber que había sido adulterada. Poco después, empezó a sudar, tener palpitaciones, notar el corazón desbocado y sentirse mareada, con dificultad para respirar. La joven perdió la noción de la realidad y el desconocido la llevó a una habitación. La adolescente despertó tiempo después, con los mismos síntomas y completamente desnuda.

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La muchacha llamó rápidamente a un amigo suyo para pedir ayuda. Al salir del domicilio, fue al hospital acompañada de su madre. Una muestra de orina confirmó que había sido drogada con Flakka. Tras certificar la presencia de la droga, se puso en marcha el protocolo de agresiones sexuales.

Los médicos alertaron al juzgado de guardia, que puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Los agentes lograron localizar al presunto agresor, que fue detenido el pasado 3 de julio y puesto a disposición judicial. Sus investigaciones revelaron que el domicilio era propiedad de la madre de un amigo, el segundo hombre que vio la víctima, a través del cual lograron localizar al sospechoso. La adolescente reconoció al autor tras un reconocimiento fotográfico.

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La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Valencia es la que se ha hecho cargo de la investigación de este caso. El arrestado, que niega los hechos, fue puesto a disposición judicial y ha salido en libertad provisional.